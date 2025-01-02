У Курській області ракета прилетіла по будинку культури, де нагороджували російських військових (відео)

Внаслідок удару ЗС РФ зазнали значних втрат

У четвер, 2 січня, було завдано точного ракетного удару по місцю дислокації російських військ на Курщині. В результаті події є постраждалі серед військовослужбовців, а також знищено багато ворожого автотранспорту.

Відео оприлюднив український активіст та волонтер Сергій Стерненко. Російські телеграм-канали також підтверджують "приліт".

На даний момент відомо, що ракетного удару було завдано по місцю дислокації російських військових у населеному пункті Іванівське Курської області. За попередніми даними, ціллю став місцевий будинок культури, де проходила церемонія нагородження особового складу 810-ї бригади ЗС РФ.

Судячи з відео, поряд із будівлею стоять військові УАЗики та "Урал", які сильно пошкоджені внаслідок вибуху.

При цьому керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко написав: "Є вдалий удар. Значні втрати у 810 бригади Росії в результаті цього".

На місці працюють всі екстрені служби.

Про кількість постраждалих наразі нічого не повідомляється.

Іванівське на Курщині

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що морські ракетні дрони "Магура" у Чорному морі знищили два вертольоти Російської Федерації. Йдеться про Мі-8. За попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовано. Ще один російський гелікоптер зазнав вогневої поразки і підбитим зміг приземлитися.