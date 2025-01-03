Украина готовится бить по Москве своими новыми ракетами. СМИ рассказали подробности

Невысокая стоимость ракеты позволяет серьезно нарастить ее производство

Новая украинская крылатая ракета "Трембита" может стать самым большим символом стремления Киева к автономности огневой мощи. Украина готовится применять их, в том числе и для ударов по Москве.

Об этом пишет The Telegraph. По данным издания "Трембита" сочетает в себе громкий импульсный реактивный двигатель с простой конструкцией – трубчатый фюзеляж и квадратное крыло. Эта простота придает "Трембите" лучшую черту – низкую стоимость.

Также сообщается, что разрабатываемая с 2023 года базовая версия "Трембиты" стоит около 10 тыс. дол. за единицу. Ракета длиной около 2 м и весит около 90 кг. Она запускается из рампы и способна нести 18 кг взрывчатки на расстояние до 144 км.

Украинская фирма, производящая "Трембиту", работает над версией, которая должна иметь возможность долететь до Москвы, находящейся в 650 км от украинской границы. Эта версия, которая должна быть готова примерно через год, будет несомненно стоить более 10 тыс. долларов, но все равно будет потенциально самым дешевым боеприпасом глубокого удара в мире. Для сравнения ракета ATACMS летит максимум на 300 км, но стоит более 1 млн. дол.

По мнению журналистов, нет причин, почему Украина не может купить тысячи "Трембит" даже без внешней бюджетной помощи. Этого нельзя сказать о более дорогих отечественных боеприпасах глубокого поражения, над которыми работает Киев: баллистические ракеты "Гром-2" и крылатые ракеты "Нептун".

"Шквал "Трембит" может хорошо сработать, скажем, против разветвленного фабричного комплекса. Возможно, это не так хорошо сработает против подземных командных бункеров, на которые украинцы нацелили свои ракеты Storm Shadow. Больше полагаясь на собственное оружие, украинцам, возможно, придется прибегнуть к другому набору целей. Но, по крайней мере, они смогут продолжать поражать цели", — говорится в материале.

Характеристики ракеты "Трембита":

снаряженный вес: 100 кг;

вес боевой части: 20 кг;

дальность поражения: более 140 км;

скорость: более 400 км/ч;

максимальная высота полета: 2000м;

минимальная высота полета: 30 м.

Запускать ракету можно с пневмокатапульты, а также с помощью твердотопливного ускорителя.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео о новой украинской дальнобойной ракете-дроне "Паляница". Это оружие уже успешно поразило цели на территории врага.