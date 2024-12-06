Кому потрібно пройти ВЛК до лютого 2025 року

Чоловікам дали 9 місяців, щоб повторно обстежитися

Військовозобов’язані, які раніше мали статус "обмежено придатний", зобов’язані пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого 2025 року. Це стосується всіх громадян, незалежно від того, чи проходили вони медогляд до 18 травня 2024 року.

Про це нагадав Львівський обласний ТЦК та СП. Зміни зумовлені ухваленням закону №3621-ІХ, який набув чинності 4 травня 2024 року.

Закон скасував статус "обмежено придатний" та встановив нові критерії придатності до військової служби. Він також визначив 9-місячний термін для проходження повторної медкомісії цією категорією військовозобов’язаних.

Дані про оновлений статус автоматично вносяться до електронної системи "Резерв+", що підтверджує актуалізацію військово-облікових записів.

Наразі актуальні статуси є:

придатний до військової служби;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;

тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;

непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;

повністю непридатний до військової служби.

Нагадуємо, що Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я запустили реформу ВЛК. Вона повинна дати можливість проходити медичний огляд у будь-якому цивільному закладі охорони здоров’я за власним вибором.

Міністр оборони України Рустем Умєров розповів, що більше не потрібно звертатися до ТЦК – медогляд можна пройти у зручному місці. За інформацією Умєрова, реформа передбачає, що медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). Інформація з ЕСОЗ автоматично надходитиме до електронної системи Міністерства оборони за лічені хвилини.

Раніше "Телеграф" писав, з якими хворобами можуть визнати тимчасово непридатним. Цей статус є тимчасовим, і після завершення лікування чи одужання особу можуть направити на повторну медичну комісію для перегляду її придатності до служби.