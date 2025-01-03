Повторная ВВК для "ограниченно годных". Когда украинца могут считать уклонистом

Военнообязанные должны прибыть по вызову в ТЦК в сроки, указанные в повестках

Украинское законодательство обязывает военнообязанных граждан, имеющих статус "ограниченно годен", пройти повторный медосмотр ВВК до 5 февраля 2025 года, однако терцентры комплектования и соцподдержки (ТЦК) обязаны сами направить таких граждан на военно-врачебную комиссию. И только в случае несоблюдения законодательства об обновлении своих данных гражданин может считаться уклоняющимся от выполнения свого долга.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала Наталья Опольская — доктор юридических наук, руководитель "Адвокатского бюро Наталии Опольской". Она объяснила порядок направления на ВВК.

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По словам юристки, Правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов регулируют обязанность таких лиц прибывать по вызову районных (городских) ТЦК, органов СБУ, соответствующих подразделений разведорганов в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках, распоряжениях) в частности для прохождения медицинского осмотра.

— Подпункт 4 пункта 1 гласит, что призывники, военнообязанные и резервисты должны проходить медицинское освидетельствование и лечение в учреждениях здравоохранения в соответствии с решениями комиссий по взятию на воинский учет, направления для прохождения базовой военной службы или военно-врачебных комиссий районных (городских) ТЦК, учреждений здравоохранения СБУ, а в разведывательных органах — по решению руководителей соответствующих подразделений или военно-врачебной комиссии разведывательных органов, — говорит Наталья Опольская.

Из анализа данных норм можно сделать вывод, что соответствующие органы должны предоставить лицу направление и повестку с целью обеспечения надлежащего прохождения ВВК, отмечает адвокат.

— В законодательстве предусмотрено, что военнообязанные, признанные ограниченно годными к военной службе, подлежат повторному медицинскому осмотру для определения годности к военной службе. То есть, действующее законодательство создает обязанность для военнообязанного — пройти ВВК, для ТЦК и СП — направить на ВВК, и для комиссии ВВК — провести медосмотр, — говорит руководитель адвокатского бюро.

Она напоминает, что правила воинского учета предусматривают: призывники, военнообязанные и резервисты должны прибыть по вызову в ТЦК в сроки, указанные в мобилизационных распоряжениях, повестках, распоряжениях для прохождения медицинского осмотра.

— Действующим законодательством не предусмотрено, что военнообязанный должен проявлять инициативу по прохождению медицинского осмотра, а наоборот, указано, что это обязанность ТЦК и СП — направить на ВВК.

Однако нарушения нет только при условии, что ТЦК и СП не направлял ограниченно годного военнообязанного на ВЛК, а военнообязанный выполнил все требования законодательства об обновлении своих данных, подытожила Наталья Опольская.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во время военного положения вывод ВЛК действует один год.Если человек временно негоден к службе по болезни, его могут повторно осмотреть через 2-6 месяцев.