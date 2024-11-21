Скільки дійсний висновок ВЛК та коли повторно проходити медогляд

Все залежить від обставин

Проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) є обов’язковим етапом мобілізації для військовозобов’язаних і резервістів. Ця процедура дозволяє визначити придатність до служби.

Строк дії висновку ВЛК залежить від умов, у яких він був отриманий. Відповідно до постанови №560 Кабінету Міністрів України, у мирний час довідка дійсна п'ять років.

Якщо військовозобов'язаний визнаний придатним, йому видається мобілізаційне розпорядження.

Під час воєнного стану строк дії довідки скорочується до одного року.

Зазначимо, що резервісти та військовозобов’язані, які пройшли медогляд у мирний час і мають мобілізаційне розпорядження , можуть бути призвані на службу під час мобілізації без повторного медичного огляду, якщо в них немає скарг на здоров’я. Громадяни, які мають скарги або не проходили медогляд , направляються на ВЛК для оцінки стану здоров’я.

Військовослужбовців також можуть направити на медкомісію у разі лікування поранень, травм чи каліцтв.

Нагадуємо, процедура ВЛК розпочинається з повного медичного обстеження, яке включає оцінку таких фізичних параметрів, як зріст, вага, артеріальний тиск, зір, слух, а також аналізи крові.

Крім цього, обов'язковою частиною обстеження є психологічне тестування, яке допомагає виявити можливі психічні відхилення, стресостійкість і здатність приймати рішення в складних ситуаціях.

Після завершення медичного огляду та психологічного тестування людина отримує направлення на військово-лікарську комісію, де лікарі остаточно вирішують щодо придатності до служби.

Зазначимо, тривалість проходження ВЛК зараз складає 14 днів. Раніше військовозобов'язаному давали лише 4 дні для проходження медогляду, а щоб визнати його непридатним для служби, вистачало висновків однієї комісії.

Раніше "Телеграф" писав, що ще декілька категорій українців отримають відстрочку від мобілізації. Депутати проголосували за важливі зміни в законодавстві.