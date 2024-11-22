Чи потрібно виключеним з обліку проходити повторну ВЛК

У таких чоловіків військовий документ не забирають

Відповідно чинному українському законодавству, виключені з військового обліку не вважають військовозобов'язаними. Однак у Міністерстві борони говорять, що виключені за станом здоров’я мають оновити дані в ТЦК та СП.

За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, особи, які після 2022 року були визнані непридатними до служби за станом здоров’я, мають з’явитися до ТЦК для повторного проходження ВЛК. Пише видання NV.

Проте, полковник Генерального штабу Юрій Глущенко зазначив, що громадяни, виключені з військового обліку, не зобов'язані оновлювати свої дані. Водночас він нагадав, що відповідно до закону, з 18 травня в умовах воєнного стану та загальної мобілізації всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ та посвідчення особи.

Чоловіки, які були виключені з військового обліку через стан здоров'я або досягнення граничного віку, більше не є військовозобов'язаними, тому на них не поширюються правила щодо мобілізації та військового обліку. Однак чинні нормативно-правові акти не визначають, чи потрібно таким особам відвідувати ТЦК лише для отримання відмітки про виключення, і не зобов'язують їх повторно проходити військово-лікарську комісію.

Варто зазначити, законом не передбачено, що виключені з військового обліку за станом здоров’я мають оновлювати дані. Оскільки правила для військовозобов'язаних таких людей не стосуються. Однак вони зберігають свій військово-обліковий документ за новими правилами.

Нагадуємо, кого не мобілізують у 2024 році. Це залежить від віку, стану здоров’я, професійного статусу та інших чинників.

Громадяни, які мають відстрочку, не можуть бути призвані на службу. Відстрочка від призову передбачена статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Не підлягають призову заброньовані працівники критично важливих підприємств. Детально про організацію, порядок бронювання та тих, хто не підлягає мобілізації за новим законом, написано у статті 25 закону.

Не можуть мобілізувати громадян, яких визнано непридатними на підставі наказу Міноборони №402. У цьому документі наведено перелік захворювань, що звільняють від військової служби.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків може виїхати за кордон у грудні. Залишити країну можливо лише за наявності відповідних документів.