Чи можуть мобілізувати чоловіка з інвалідністю ІІІ групи

Деякі зміни стосуються і раніше обмежено придатних

У травні цього року в Україні набув чинності оновлений закон про мобілізацію, який критерії придатності для військовозобов'язаних чоловіків. А також переглянув правила призову для громадян з інвалідністю.

Особи з інвалідністю всіх груп, зокрема і третьої, звільняються від мобілізації . Про це розповідають юристи з Безоплатної правничої допомоги.

Для деяких категорій громадян закон передбачає винятки та додаткові вимоги. Зокрема, чоловіки віком 25-50 років, які отримали інвалідність після 24 лютого 2022 року, тепер зобов'язані пройти повторний медичний огляд. Це не стосується лише тих, хто має серйозні ускладнення зі здоров'ям, втратив кінцівки чи отримав поранення під час бойових дій.

Також пройти повторну військово-лікарську комісію мають громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатний". Зробити це потрібно до 4 лютого 2025 року.

Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" звільняє від призову осіб, які:

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю;

відповідно до висновку військово-лікарської комісії, є тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії).

Однак чоловіки з інвалідністю можуть добровільно мобілізуватися та проходити військову службу, але лише за місцем проживання.

Юристи пояснюють, що ті, хто ще не скористувався правом на відстрочку і недавно проходили медичну комісію, повинні будуть пройти її знову. Якщо ваша інвалідність визнана після 24 лютого 2022 року, то можуть перевірити, чи правильно її призначили.

Нагадуємо, що в Україні продовжується обов'язкова мобілізація військовозобов'язаних, проте є кілька категорій громадян, яких не можуть призвати. Не мобілізують у листопаді:

людину, яка має бронь;

особу з підтвердженою інвалідністю;

непридатну до служби особу за підсумками ВЛК, але навіть, якщо тимчасово, адже тоді надається відстрочка від мобілізації за станом здоров'я;

громадянина, у якого чоловік/дружина, батьки або батьки чоловіка/дружини мають інвалідність першої або другої групи (тоді надається відстрочка від мобілізації для догляду за інвалідом);

особу, близькі родичі якої загинули в період АТО на Донбасі або їх визнали як зниклих безвісти;

особу, яка має на утриманні троє і більше дітей, або є опікуном;

люди, які виховують неповнолітню тяжкохвору дитину або дитину з інвалідністю;

службовці, які займають дипломатичні посади, нардепи, судді;

студенти, наукові працівники установ вищої або передвищої освіти й наукових організацій, які мають науковий ступінь;

члени родини (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний або повнорідний брат чи сестра) людей, яким було присвоєно звання Герой України посмертно, за мужність, яка була виявлена у період Революції Гідності.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть жінок мобілізувати примусово. Деякі категорії жінок обов'язково мають стати на військовий облік.