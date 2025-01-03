"Ограниченно годный" не пришел на повторную ВВК. Юрист объяснила, какое наказание ему грозит

Ситуацию регулирует Закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на соцзащиту

Если ограниченно годный к воинской службе гражданин не прошел повторный осмотр ВВК до 5 февраля 2025, это будет считаться нарушением законодательства только в случае получения им соответствующей повестки и/или направления терцентра комплектования (ТЦК) и соцподдержки.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказала Наталья Опольская — доктор юридических наук, руководитель "Адвокатского бюро Натальи Опольской". Она объяснила, какие правовые последствия для него будет иметь такая ситуация.

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— В случае наличия повестки/направления на военно-врачебную комиссию (ВВК) у военнообязанного есть обязанность явиться как с целью уточнения данных, к примеру, так и для прохождения военно-врачебной комиссии. Невыполнение такой обязанности является нарушением правил воинского учета. Ответственность за неявку – административная, урегулирована ст. ст. 210, 210-1 КУоАП и предусматривает штраф в размере от 17 000 гривен, — говорит юристка.

По ее словам, если военнообязанный не был направлен на ВВК соответствующей повесткой и/или направлением, выписанным в установленном законом порядке уполномоченным работником ТЦК, лицо нельзя привлечь к админответственности.

— Законом Украины №3621-IX от 21.03.2024г. "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" предусмотрено, что граждане Украины, признанные ограниченно годными к воинской службе, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определение годности к воинской службе. Такое определение не предусматривает обязанности военнообязанного инициировать прохождение военно-врачебной комиссии и не освобождает от обязанности ТЦК направить лицо на ВВК, — отмечает адвокатесса.

Однако она предостерегает, что спрогнозировать действия ТЦК в этом случае нельзя, однако попытку привлечь к ответственности лицо в случае "b" можно будет обжаловать в досудебном и судебном порядке.

Напомним, ранее "Телеграф" объяснял, когда ограниченно годного можно считать уклонистом, если он не прошел повторную ВВК.