В Києві та низці інших областей оголошено тривогу: в чому причина

Балістична ракета – одна найскладніших цілей для систем протиповітряної оборони

У понеділок, 6 січня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Це пов’язано із загрозою застосування росіянами балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили України. "Телеграф" показав карту повітряних тривог.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога", — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляють, що балістична зброя фіксується на Харківщині.

Варто зазначити, що балістична ракета – одна найскладніших цілей для систем протиповітряної оборони.

Балістичну ракету важко збивати через її швидкість на кінцевій ділянці та висоту, на яку вона злітає на початковому етапі після запуску. Цей тип ракети входить до атмосфери лише на останньому етапі запуску і робить це практично вертикально та з дуже великою швидкістю. Таким чином у ППО є набагато менше часу для реакції на балістичну ракету, яка дуже швидка і перебуває в зоні дії дуже небагато часу.

Окрім того, балістична ракета досить велика й міцна, тож навіть у разі її збиття засобами ППО така ціль може завдати чимало шкоди своїми уламками.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни пошкодили залізницю на Київщині.