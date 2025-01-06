Росіяни пошкодили залізницю на Київщині: затримується низка поїздів (розклад)

17 поїздів затримуються

У понеділок, 6 січня, внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено контактну мережу залізниці на Київщині. Через це багато поїздів курсуватимуть із запізненням.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці. Час затримки поїздів дивіться на сайті за посиланням.

У компанії написали, що залізничники вже працюють, аби відновити пошкоджену контактну мережу.

Станом на 6 січня 06:18, затримуються наступні поїзди, серед яких і міжнародне сполучення:

№103/104 Львів-Краматорськ (+1:18)

№21/22 Львів-Харків-Пас. (+1:18)

№143/144 Рахів-Суми (+0:49)

№141/142 Івано-Франківськ-Чернігів (+0:49)

№95/96 Рахів-Київ-Пас. (+0:37)

№21/22 Харків-Пас.-Львів (+0:36)

№103/104 Краматорськ-Львів (+0:36)

№9/10 Київ-Пас.-Будапешт-Келеті (+0:29)

№105/106 Одеса-Головна-Київ-Пас. (+0:23)

№9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:20)

№73/74 Пшемсль Головний-Харків-Пас. (+0:08)

№51/52 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:07)

№35/36 Одеса-Головна-Пшемисль Головний (+0:07)

№13/14 Київ-Пас.-Солотвино-1 (+0:04)

№49/50 Київ-Пас.-Трускавець (+0:04)

№127/128 Запоріжжя-1-Львів (+0:04)

№715/716 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:04)

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни вдарили дроном по житловому будинку в Сумах.