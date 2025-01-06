В Киеве и ряде других областей объявлена тревога: в чем причина

Баллистическая ракета – одна из самых сложных целей для систем противовоздушной обороны

В понедельник, 6 января, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Это связано с угрозой применения россиянами баллистического вооружения.

Об этом сообщают воздушные силы Украины. "Телеграф" показал карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что баллистическое оружие фиксируется в Харьковской области.

Стоит отметить, что баллистическая ракета – одна из самых сложных целей для систем противовоздушной обороны.

Баллистическую ракету тяжело сбивать из-за ее скорости на конечном участке и высоту, на которую она взлетает на начальном этапе после запуска. Этот тип ракеты входит в атмосферу только на последнем этапе запуска и делает это практически вертикально и с большой скоростью. Таким образом, у ПВО есть гораздо меньше времени для реакции на баллистическую ракету, которая очень быстра и находится в зоне действия очень немного времени.

Кроме того, баллистическая ракета достаточно большая и прочная, поэтому даже в случае ее сбития средствами ПВО такая цель может нанести немало вреда своими обломками.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне повредили железную дорогу в Киевской области.