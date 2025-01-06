Поки у Курській області йдуть бої, росіяни мають просування на Донбасі (карта боїв)

Ворожа армія має втрати

Триває 1048-й день війни з Росією. Минулої доби, 1 січня, росіяни знову могли мати територіальні успіхи на фронті.

Про це повідомляє DeepState. Як зауважили аналітики, ворог просунувся у 6 населених пунктах.

"Ворог просунувся в Торецьку, Зеленому, Петропавлівці, біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть у Генштабі

Станом на вечір 5 січня у Генштабі повідомили, що з початку доби відбулося 177 бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку триває сім боєзіткнень поблизу Торецька та Щербинівки, п’ять ворожих штурмів наші захисники зупинили в районах Торецька та Кримського.

Ворог 50 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби окупанти атакували в районах населених пунктів Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Ясенове. Тридцять одну наступальну дію противника зупинено Силами оборони, 19 атак триває дотепер.

"Воїни знешкодили на цьому напрямку 300 окупантів, 130 з них — безповоротно. Знищено один танк, чотири БМП, шість одиниць автомобільної техніки окупантів, одну артилерійську систему та 10 БпЛА. Також пошкоджено дві артсистеми, автомобіль та ворожий танк", — йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку ворог атакував наші позиції поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. На даний час українські воїни відбили 22 атаки противника, триває ще три боєзіткнення.

На Времівському напрямку наші війська відбивали 13 атак противника поблизу населених пунктів Янтарне, Новий Комар, Новодарівка та в напрямку Константинополя, підрозділи Сил оборони відбили п’ять з них, до цього часу тривають вісім боєзіткнень.

Окрім цього, як заявили у Генштабі, сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області, на цей час відомо про 44 боєзіткнення, 35 з них вже завершено. Бої продовжуються.

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