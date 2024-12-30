Лякають ударами "Орєшніка": росіяни зламали українські телеканали (відео)

Громадянам України не варто вестись на російську провокацію

У понеділок, 30 грудня, російські хакери зламали українське цифрове телебачення і видали в ефір повідомлення про нібито удари ракетами "Орєшнік", які мають відбутися найближчим часом.

Про це повідомляють українські Telegram-канали. Це повідомлення з’явилося в ефірі телеканалів, які ретранслюють марафон "Єдині новини". Серед них і телеканал "1+1".

Користувачі інтернету публікують у соцмережах відповідні відео.

Також у мережі з’явилися відповідні фото.

"Протягом кількох годин ворог планує здійснити удар балістичними ракетами середньої дальності "Орєшнік" по містах України. У разі оголошення тривоги, будь ласка, негайно прослідкуйте в укриття і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Чекайте подальшої інформації", — таке повідомлення висвітилося на екранах телевізорів.

Журналіст Андрій Цаплієнко звернув увагу, що росіяни знову припустилися помилки при перекладі фраз українською. Наприклад, замість "прослідкуйте в укриття", правильно писати "прямуйте до укриття".

"Фахівці російських ІПСО працюють з Google Translate і не бачать різниці між "паляницею" і "полуницею"", — написав Цаплієнко в Telegram.

UPD: телеканал "1+1" не підтвердив втручання російських хакерів у роботу ефіру.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ГУР Міноборони України атакували один із російських банків.