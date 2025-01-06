В Украине уже зафиксированы случаи нового китайского вируса: что известно

Украинские специалисты прогнозировали вспышки болезней

В Украине уже официально подтвердили 13 случаев метапневмовируса человека (HMPV). Однако реальная цифра может быть больше.

Об этом на своей странице в Facebook написала доктор медицинских наук инфекционист Ольга Голубовская. По ее мнению, вспышка вируса вызвана адаптацией микроорганизмов, которые пользуются измененным иммунным ландшафтом в результате пандемии коронавирусной болезни 2019 года.

"Также негативно повлияли на нашу толерантность к инфицированию многими широко распространенными возбудителями длительные массовые локдауны, мы не контактировали друг с другом, а иммунные реакции начинаются с местных факторов защиты. Первая волна расплаты за это началась в позапрошлом году с трагической вспышки RSV-инфекции в мире. Так, отделения неотложной помощи в США сезона 2023–2024 гг. были переполнены больными детьми до 1 года этим заболеванием, мы также наблюдали его рост у пожилых людей. Поскольку HMPV является "братом" RSV, настал его черед", — отметила Голубовская.

Она подчеркнула, что отечественные специалисты прогнозировали вспышки обычных респираторных заболеваний после завершения ограничительных мер. По словам инфекциониста, именно это сейчас наблюдается.

Что известно о метапневмовирусе человека

Этот вирус относится к семейству парамиксовирусов (Paramyxoviridae). Он вызывает респираторные заболевания у детей и людей с ослабленным иммунитетом. Метапневмовирус имеет симптомы, схожие с гриппом и коронавирусной инфекцией COVID-19. Самые распространенные: кашель, насморк, головные боли, одышка и лихорадка.

Заражение вирусом происходит капельным путем, может повторяться в течение жизни. Чаще заболевание является легким (насморк, кашель), но может быть тяжелым с быстрым развитием дыхательной недостаточности.

Ориентировочный инкубационный период болезни — от трех до шести дней, а средняя продолжительность может изменяться в зависимости от тяжести, в среднем 7-10 дней. HMPV наиболее активный в умеренном климате во время поздней зимы и весны.

Напомним, в северных провинциях Китая произошел всплеск случаев заболевания новым метапневмовирусом. Больницы и крематории уже переполнены.