В Австралії зникли 323 флакони з небезпечними вірусами: що відомо (відео)

Віруси було втрачено ще три роки тому, але про це стало відомо нещодавно

В одній із лабораторій австралійського штату Квінсленд зникли 323 флакони із зразками вірусів. Місцева влада розпочала розслідування.

Про це повідомляє ABC News. Серед вірусів, що зникли, були зразки з різними клінічними характеристиками. У 100 флаконах містилися зразки вірусу Хендра із летальністю 57%. Він передається від коней до людей.

Також було втрачено 223 флакони з лісовірусом (смертність 100%) та два зразки хантавірусу (смертність 38%).

Журналісти зазначають, що зразки вірусів зникли у 2021 році, а пропажу виявили влітку 2023 року.

Міністр охорони здоров’я штату Квінсленд Тім Ніколс заявив, що співробітники лабораторії не оформили документацію на флакони під час перенесення зразків у новий холодильник. В результаті біологічні матеріали могли бути вилучені з цього безпечного сховища, загублені або з інших причин зникли безвісти.

При цьому, як зазначив чиновник, поза спеціальними умовами зберігання зразки вірусу швидко деградують, стаючи неінфекційними, а отже, безпечними для людини.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, влітку 2024 року в Україні було виявлено перші п’ять випадків нового субваріанта COVID-19 — FLiRT.