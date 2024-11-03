Загадковий вірус викошує росіян у Туреччині, але влада його не бачить (фото)

Особистий обхід кількох готелів та туристичних компаній підтвердив наявність вірусу

У Туреччині поширюється невідомий вірус: на симптоми скаржилися російські туристи у Белеку, Кемері та Сіді. За однією з версій, це спалах Коксакі.

Про це повідомили російські Telegram-канали. У мережі з’явилися фото того, як у дітей та дорослих через деякий час з’являється висип на ногах та руках.

Одна із сімей опинилася під крапельницями у шпиталі в Анталії. Повідомляється, що туристи підхопили вірус у готелях AKKA Hotels Antedon, Sirene Belek та Lrs Port River. В аналізах крові хворих було значно підвищено C-реактивний білок, азот сечовини та кількість нейтрофілів, а температура тіла підвищилася до 39 градусів.

Як повідомили у російських Telegram-каналах, особистий обхід кількох готелів та туристичних компаній підтвердив наявність вірусу у туристів. Водночас місцеві медичні установи, за даними російських "ЗМІ", не змогли підтвердити інформацію про масові захворювання росіян.

Також не зміг підтвердити вірус та віцепрезидент Російського союзу туріндустрії Дмитро Горін. За його словами, він зараз сам перебуває у Туреччині.

"Обхід готелів та туркомпаній не показав якогось спалаху інфекційних захворювань. Місцеві готельєри та представники медслужб не фіксують збільшення кількості звернень", — заявив він.

У свою чергу, Росспоживнагляд запросив у Міністерства охорони здоров’я Турецької Республіки інформацію про скарги російських туристів на невідомий вірус.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Індії зафіксували спалах вірусу Nipah, від якого померло кілька людей.