"Лікарні та крематорії переповнені": у Китаї вирує новий небезпечний вірус, — ЗМІ

Хвороба найчастіше протікає як застуда і поширюється повітряно-краплинним шляхом

У північних провінціях Китаю стався сплеск випадків захворювання на новий метапневмовірус (HMPV), який за симптомами схожий на COVID-19. Лікарні та крематорії вже переповнені.

Про це повідомляє китайський телеканал NDTV. Звіти та повідомлення у соціальних мережах свідчать про те, що вірус швидко поширюється.

Відомо, що HMPV викликає симптоми, схожі на грип, а також може мати симптоми, схожі на симптоми Covid-19: кашель, лихоманку, закладеність носа та втому. Інкубаційний період триває від трьох до шести днів.

Хвороба найчастіше протікає як застуда і поширюється повітряно-краплинним шляхом. Однак у дітей та людей похилого віку з ослабленою імунною системою вона може призвести до пневмонії.

При цьому випадки метапневмовірусу серед людей віком до 14 років демонструють тенденцію до зростання, особливо у північних провінціях.

Деякі епідеміологи стверджують, що у країні циркулюють кілька вірусів: грип H1N1, HMPV, мікоплазма пневмонії та COVID-19. Чиновники охорони здоров’я уважно стежать за ситуацією з поширенням вірусу.

Вакцини від цього типу вірусу поки що немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Сполучених Штатах Америки сказали, чому Covid-19 з’явився невипадково.