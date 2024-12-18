Смертельний вірус вирує в Конго: тисячі дітей помирають через безтурботність батьків

Епідемія кору забирає життя дітей у Конго

У Конго через проблеми з вакцинацією сімей багато дітей виявилися неприщеплені від кору і опинилися під загрозою зараження вірусом.

Про це повідомляє The New York Times. Це захворювання є серйозною проблемою для країни: минулого року в Конго було зареєстровано понад 311 000 випадків захворювання на кір.

Цього року випадків захворювання було менше — близько 97 000, але вірус став більш смертоносним, внаслідок чого загинуло понад 2100 осіб.

Конго — одна з чотирьох густонаселених країн, яким ніколи не вдавалося перемогти кір разом з Ефіопією, Нігерією та Пакистаном. Вакцина проти кору коштує менше ніж долар і надається сім’ям безкоштовно, але з доставкою є проблеми. Йдеться про погодні умови, коли в умовах дощів дороги стають непрохідними, а також про невідповідні умови зберігання у спекотному кліматі та відсутність нормальних зарплат для працівників сфери охорони здоров’я.

До того ж з кінця XX століття в Конго протягом десятиліть відбувалася серія військових конфліктів, що теж негативно відбивається на системі охорони здоров’я та лікування дітей. Ще однією проблемою є відсутність у країні належної освіти населення — батьки турбуються про кір, але не усвідомлюють, що їхня дитина незахищена.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Індії зафіксовано новий спалах вірусу Nipah.