Де в Україні можна побачити Брежнєва і чому на нього нещодавно робили замах

Довгий час за цим монументом були довгі суперечки — деякі вважали, що йому не місце в місті, інші ж, навпаки, говорили, що його треба залишити

З 2023 року пам’ятник радянському правителю Леоніду Брежнєву розташований на спеціальному майданчику біля Музею історії міста Кам’янське Дніпропетровської області. З початком декомунізації люди мали багато питань щодо цього монумента і зовсім недавно його пошкодили.

Про це повідомляє "Наш репортер". Журналіст сайту розповів, що невідомі збили частину букв на прізвища. Таким чином, напис "Брежнєв" перетворився на "Брежн".

Відповідні фото було опубліковано у соціальних мережах, а незабаром про інцидент дізналася поліція. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

Зазначається, що старший інспектор з комунікації Кам’янського районного управління поліції Олена Тимченко розповіла виданню, що інформацію про те, що сталося, було отримано від співробітника Музею.

Варто зазначити, що довгий час по цій пам’ятці були довгі суперечки. Дехто вважав, що йому не місце в місті, інші навпаки — говорили, що його треба залишити. І хоча пам’ятник перемістили на майданчик біля Музею, як історичну пам’ятку, деяким він все ж таки не дає спокою.

Історія пам’ятника і хто такий Брежнєв

Автором монумента є відомий скульптор Віктор Сонін (роки життя 1934 – 2008). Погруддя було відкрито 8 травня 1976 року на проспекті Свободи (тоді Леніна) на майданчику, де раніше був монумент під назвою "В космос" (зараз дещо в зміненому вигляді, монумент "В космос" розташований на Дніпробуді, біля технічного університету).

До речі, сам Леонід Брежнєв побачив наживо свій пам’ятник лише одного разу, під час останньої своєї поїздки до рідного міста 1979 р.

Леонід Брежнєв був генеральним секретарем Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу. Це була головна керівна посада в СРСР і Брежнєв протримався на ній (1964-1982 роки) фактично до самої своєї смерті. Сам він родом із Кам’янського, де й розташовується пам’ятник йому.

До речі, 2023 року в рамках декомунізації Київська міська рада позбавила радянського генерального секретаря Леоніда Брежнєва та ще деяких діячів тих часів звання почесного громадянина міста. Зазначимо, звання почесного громадянина Києва було засноване 1982 року. Першим його отримав саме Брежнєв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає пам’ятник на могилі Миколи Мозгового. Він був видатним українським співаком та композитором.