Где в Украине можно увидеть Брежнева и почему на него недавно покушались

Долгое время по этому монументу были долгие споры — некоторые считали, что ему не место в городе, другие же, наоборот, говорили, что его нужно оставить

С 2023 года памятник советскому правителю Леониду Брежневу располагается на специальной площадке возле Музея истории города Каменское Днепропетровской области. С началом декоммунизации у людей было много вопросов по этому монументу и совсем недавно его повредили.

Об этом сообщает "Наш репортер". Журналист сайта рассказал, что неизвестные сбили часть букв на фамилии. Таким образом, надпись "Брежнев" превратилась в "Бреж".

Соответствующие фото были опубликованы в социальных сетях, а вскоре об инциденте узнала полиция. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Отмечается, что старший инспектор по коммуникации Каменского районного управления полиции Елена Тимченко рассказала изданию, что информацию о случившемся была получена от сотрудника Музея.

Стоит указать, что долгое время по этому памятнику были долгие споры. Некоторые считали, что ему не место в городе, другие же наоборот — говорили, что его нужно оставить. И хотя памятник переместили на площадку возле Музея, как историческую достопримечательность, некоторым он все же не дает покоя.

История памятника и кто такой Брежнев

Автором монумента является известный скульптор Виктор Сонин (годы жизни 1934 – 2008). Бюст был открыт 8 мая 1976 года на проспекте Свободы (тогда Ленина) на площадке, где раньше был монумент под названием "В космос" (сейчас кое-что в измененном виде, монумент "В космос" расположен на Днепрострое, возле технического университета).

Кстати, сам Леонид Брежнев увидел вживую свой памятник лишь однажды, во время последней своей поездки в родной город в 1979 г.

Леонид Брежнев был генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Это была главная руководящая должность в СССР, и Брежнев продержался на ней (1964-1982 годы) фактически до самой своей смерти. Сам он родом из Каменского, где и располагается памятник ему.

К слову, в 2023 году в рамках декоммунизации Киевский городской совет лишил советского генерального секретаря Леонида Брежнева и еще некоторых деятелей тех времен звания почетного гражданина города. Отметим, звание почетного гражданина Киева было учреждено в 1982 году. Первым его получил именно Брежнев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит памятник на могиле Николая Мозгового. Он был выдающимся украинским певцом и композитором.