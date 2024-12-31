Пам’ятник Висоцькому знесли в Одесі. Що з ним буде далі (фото)

Вже названо причину демонтажу

В Одесі біля кіностудії демонтували пам'ятник радянському акторові Володимиру Висоцькому. Таке рішення прийняла влада міста.

Про це повідомила сама кіностудія. Зазначається, що саме через чисельні скарги людей адміністрація Одеси вирішила знести пам'ятник

Демонтаж пам'ятника Висоцькому відбувся 30 грудня о 22:00. Відомо, що монумент передадуть на зберігання підприємству кіностудії.

"Колектив Одеської кіностудії ухвалив рішення демонтувати памʼятник на території кіностудії, поряд з одним з павільйонів", — заявили там.

Зазначається, що наразі розпочато процедуру погодження та дозволів, а також пошуку коштів для проведення відповідних робіт.

Для довідки

Володимир Висоцький — радянський актор, співак і поет, лавреат Державної премії СРСР. Він знявся майже в 30 фільмах, у багатьох з них звучать його пісні. Висоцький написав близько 700 пісень і віршів, гастролював у СРСР і за кордоном.

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Раніше "Телеграф" показував, як раніше виглядав залізничний вокзал в Одесі, який розбомбили під час війни.