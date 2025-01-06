Постає у вигляді Гуллівера: як виглядає пам'ятник на могилі Миколи Мозгового

Серце співака зупинилося від неймовірної спеки

Видатний український співак та композитор Микола Мозговий залишив глибокий слід у музичній культурі України. Його творчість, зокрема такі пісні, як "Мій рідний край", залишаються популярними й сьогодні. Не стало народного артиста у 2010 році.

Його твори часто виконувалися найкращими українськими співаками, такими як Софія Ротару, Василь Зінкевич, Раїса Кириченко, і вони продовжують звучати на радіо та концертах. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про творчість Миколи Мозгового і з’ясувати, як виглядає могила легендарного співака.

Кар'єру Микола Мозговий розпочав як естрадний співак в Івано-Франківському ВІА "Беркут", а в 1977 році був запрошений до Київського мюзик-холу. Слава прийшла до нього як до композитора в 1979 році, коли Софія Ротару виконала його пісню "Рідний край".

Пізніше композитор став виконувати власні пісні, такі як "Моя перша любов", "Горянка", "Вперше", "Минає день" тощо. Згодом він отримав звання Заслуженого артиста. У якийсь період він став одним із найбільш оплачуваних артистів в Україні, проте до Союзу композиторів так і не ввійшов.

У 1990-х роках Микола Мозговий активно займався продюсуванням. Він відкрив багато молодих талантів, підтримуючи їх у перших кроках на сцені. У 1993 році йому присвоєно звання Народного артиста України.

Могила Миколи Мозгового

30 липня 2010 року Микола Мозговий пішов із життя. Він помер у власному будинку в селі Кийлів Бориспільського району. Прощання з артистом відбулося в Успенському соборі Печерської Лаври.

Поховали Миколу Мозгового на Байковому кладовищі в Києві, на ділянці 49-А. Це місце, де спочивають багато відомих діячів культури та мистецтва України. Народний артист спочиває поруч із Леонідом Биковим, Сергієм Івановим, Миколою Оляліним та письменником Павлом Глазовим.

Олена, донька Миколи Мозгового, встановила пам'ятник на могилі батька із червоного і чорного граніту. На нього артист постав у вигляді Гуллівера. Навколо могили донька посадила кущі ялівцю.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Степана Бандери. Легендарний революціонер був одним із головних борців за незалежність України й став заклятим ворогом Російської Федерації.