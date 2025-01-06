Це правило стосується всіх: імунолог розповів, як не заразитися метапневмовірусом

Імунолог і доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб розповів, що слід робити українцям

Вірус HMPV, більш відомий як метапневмовірус, почав ширитися в Китаї і вже перекинувся на інші країни світу — нещодавно він був зафіксований і в Україні. Лікарі вже підтвердили 13 випадків, але реальна цифра може бути більшою.

Про те, що робити, аби уникнути захворювання, в коментарі "Телеграфу" розповів імунолог, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика Федір Лапій.

Що відомо про метапневмовірус

За словами спеціаліста, вперше про метапневмовірус стало відомо ще на початку 2000-х років, коли його відкрили голландські вчені. Тим не менш, люди з ним живуть вже дуже довгий час.

— Дослідження сироватки, яку було забрано в 1950-ті роки, продемонструвало, що і тоді люди ще до відкриття вірусу хворіли, зустрічалися з цим вірусом. І ті дослідження, які ми маємо на сьогоднішній день, говорять, що діти до 10 років зустрічаються з цим вірусом майже в 100% випадків. Це відбувається впродовж всього життя, бо зустріч не супроводжується якимось напруженим імунітетом. Тож ми повторно хворіємо, хворіємо і знову хворіємо. На нього хворіємо саме тоді, коли починається сезон застуд, — каже Лапій.

Пік захворюваності на інфекцію, яка зумовлена метапневмовірусом, припадає на січень-лютий, а також на початок весни.

— Це один з багатьох вірусів, який причетний до так званих застуд. Ми кажемо ГРВІ — гостра респіраторна вірусна інфекція. В багатьох випадках зустріч з вірусом навіть не супроводжується проявом. Це часто буває і при інших респіраторних вірусних інфекціях. Коли прояви розвиваються — це ті прояви, які ми асоціюємо з застудою. Тобто, нежить, дертя в горлі, незначне підвищення температури. Як ми жартами говоримо, лікований нежить минає за сім днів, а нелікований минає за тиждень. Це абсолютно справедливо і до більшості випадків інфекція, яка обумовлена метапневмовірусом, — сказав Лапій.

Водночас є люди, які чутливі до тяжкого перебігу інфекції, обумовленої метапневмовірусом. Вірус має певні особливості, бо він, як і респіраторно-синтетичний вірус, може уражати нижні дихальні шляхи і стати причиною бронхіоліту, або ураження дрібних бронхів, відзначив імунолог.

— Там, де бронхи переходять в альвеолу (кінцева частина дихального апарату легень — Ред.), де відбувається газовий обмін, і зміни, які відбуваються там, супроводжуються клінікою, яка дуже подібна до пневмонії. Коли є задишка, людина задихається, їй бракує повітря, є відповідні зміни на рентгенографії. Часто важко відрізнити, чи це є пневмонія, чи це є бронхіоліт. Але в такій групі ризику є діти перших місяців життя, особливо передчасно народжені діти, а також люди літнього віку і імуноскомпрометовані, які мають серйозні проблеми з імунною системою, — зазначив Лапій.

Як уникнути захворювання

Спеціаліст порадив українцям діяти тими самими методами, як і під час застудних захворювань, або пандемії коронавірусу COVID-19. Тобто, ретельно мити руки і носити захисну маску в місцях масового скупчення людей.

— Маска не так захищає вас, як захищає інших людей. І це абсолютно нормально. Я дуже дякую тим громадянам, які відчуваючи недугу, самоізолюються, а якщо не можуть цього зробити (їм потрібно здійснити поїздку, якісь інші є питання. Перебуваючи в громадському місці, в транспорті), вони вдягають на себе маску, відчуваючи ознаки застуди, аби не заразити інших людей. Це повага до інших людей, це культура, яка є абсолютно нормальною, — каже Лапій.

Відповідаючи на питання, як часто слід міняти маску, імунолог зазначив: кожні півгодини міняти не треба. Тим більше якщо ви вдома, але за умов, що приміщення прибране. Так само українцям слід дотримуватися так званого "кашльового етикету".

— Це повага до інших людей — прикриватися ліктям, полою піджака, аби не наражати інших. І це правило стосується всіх респіраторних вірусних інфекцій, — підкреслив Федір Лапій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Сполучених Штатах Америки сказали, чому COVID-19 з’явився невипадково.