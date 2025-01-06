Это правило касается всех: иммунолог рассказал, как не заразиться метапневмовирусом

Иммунолог и доцент кафедры детских инфекционных болезней рассказал, что следует делать украинцам

Вирус HMPV, более известный как метапневмовирус, начал распространяться в Китае и перекинулся на другие страны мира — недавно он был зафиксирован и в Украине. Врачи уже подтвердили 13 случаев, но реальная цифра может быть больше.

О том, что делать во избежание заболевания, в комментарии "Телеграфу" рассказал иммунолог, доцент кафедры детских инфекционных болезней Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Федор Лапий.

Что известно о метапневмовирусе

По словам специалиста, впервые о метапневмовирусе стало известно еще в начале 2000-х годов, когда его открыли голландские ученые. Тем не менее люди с ним живут уже очень долгое время.

— Исследование сыворотки, изъятой в 1950-е годы, продемонстрировало, что и тогда люди еще до открытия вируса болели, встречались с этим вирусом. И те исследования, которые у нас есть на сегодняшний день, говорят, что дети до 10 лет встречаются с этим вирусом почти в 100% случаев. Это происходит на протяжении всей жизни, потому что встреча не сопровождается каким-либо напряженным иммунитетом. Так что мы повторно болеем, болеем и снова болеем. Болеем им именно тогда, когда начинается сезон простуд, — говорит Лапий.

Пик заболеваемости инфекцией, обусловленной метапневмовирусом, приходится на январь-февраль, а также на начало весны.

— Это один из многих вирусов, причастный к так называемым простудам. Мы говорим ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция. Во многих случаях встреча с вирусом даже не сопровождается проявлением. Это часто бывает при других респираторных вирусных инфекциях. Когда проявления развиваются – это те проявления, которые мы ассоциируем с простудой. То есть, насморк, терзание в горле, незначительное повышение температуры. Как мы шутками говорим, излечимый насморк проходит через семь дней, а неизлечимый проходит через неделю. Это абсолютно справедливо и в большинстве случаев инфекция, которая обусловлена метапневмовирусом, — сказал Лапий.

В то же время есть люди, которые чувствительны к тяжелому течению инфекции, обусловленной метапневмовирусом.

— Там, где бронхи переходят в альвеолу (конечная часть дыхательного аппарата легких — Ред.), где происходит газовый обмен, и происходящие там изменения сопровождаются клиникой, которая очень похожа на пневмонию. Когда одышка, человек задыхается, ему не хватает воздуха, есть соответствующие изменения на рентгенографии. Часто трудно отличить, это пневмония, или это бронхиолит. Но в такой группе риска есть дети первых месяцев жизни, особенно преждевременно рожденные дети, а также люди пожилого возраста и иммуноскомпрометированные, имеющие серьезные проблемы с иммунной системой, — отметил Лапий.

Как избежать заболевания

Специалист посоветовал украинцам действовать теми же методами, как и во время простудных заболеваний, или пандемии коронавируса COVID-19. То есть тщательно мыть руки и носить защитную маску в местах массового скопления людей.

— Маска не столько защищает вас, сколько защищает других людей. И это совсем нормально. Я очень благодарю тех граждан, которые испытывая недуг, самоизолируются, а если не могут этого сделать (им нужно совершить поездку, какие-то другие есть вопросы), то находясь в общественном месте, в транспорте, они надевают маску, чувствуя признаки простуды, чтобы не заразить других людей. Это уважение к другим людям, это культура, которая является абсолютно нормальной, — говорит Лапий.

Отвечая на вопрос, как часто следует менять маску, иммунолог отметил: каждые полчаса менять не нужно. Тем более если вы дома, но при условии, что помещение убрано. Также украинцам следует соблюдать так называемый "кашлевой этикет".

— Это уважение других людей — прикрываться локтями, полой пиджака, чтобы не подвергать других. И это правило касается всех респираторных вирусных инфекций, — подчеркнул Федор Лапий.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Соединенных Штатах Америки сказали, почему COVID-19 появился неслучайно.