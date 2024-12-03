Таки витік із лабораторії? У США сказали, чому COVID-19 з’явився невипадково

За всіма мірками науки, якби були докази природного походження, вони вже з’явилися б

Конгресмени Сполучених Штатів Америки за підсумками дворічного розслідування заявляють, що коронавірус, від якого померла велика кількість людей, з найбільшою ймовірністю був штучно виведений та має лабораторне походження. А його поширення сталося внаслідок витоку.

Про це йдеться в опублікованій доповіді американських законодавців. Там зазначають, що лабораторія працювала з недостатнім рівнем біологічної безпеки.

"Вірус COVID-19 з найбільшою ймовірністю виник з лабораторії у китайському місті Ухань", — йдеться у документі.

COVID-19 швидше за все з’явився в лабораторії в Ухані, Китай. П’ять суттєвих аргументів на користь теорії "лабораторного витоку" включають:

Вірус має біологічні характеристики, що не зустрічаються в природі. Дані показують, що випадки COVID-19 походять від одного внедрення у людину. Це суперечить попереднім пандеміям, коли було кілька подій перетікання. В Ухані знаходиться лабораторія з дослідження атипової пневмонії, що веде в Китаї, яка має досвід проведення досліджень з придбання функцій при неналежному рівні біологічної безпеки. Дослідники Уханьського інституту вірусології (WIV) захворіли на вірус, схожий на COVID, восени 2019 року, за кілька місяців до того, як COVID-19 був виявлений у світі. За всіма мірками науки, якби існували докази природного походження, вони вже спливли б.

Також конгресмени вказали на наявність в Ухані провідної дослідницької лабораторії з вивчення вірусів SARS, яка, за твердженням законодавців, має історію досліджень при "неадекватних рівнях біологічної безпеки".

"Дослідники Уханьського інституту вірусології (WIV) захворіли на вірус, схожий на коронавірус, восени 2019 року, за кілька місяців до того, як Covid-19 був виявлений на ринку диких тварин. За всіма мірками науки, якби були докази природного походження, вони б вже з’явилися", — підсумували у доповіді.

У середу, 4 грудня 2024 року, о 10:30 ранку Вибраний підкомітет проведе розмітку остаточного звіту та офіційно подасть звіт до протоколу Конгресу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що влітку 2024 року в Україні було виявлено перші п’ять випадків нового субваріанту COVID-19 — FLiRT.