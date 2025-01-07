Яким буде спецтрибунал для Путіна і на якому етапі його створення

Міжнародна команда прокурорів уже аналізує докази

Дискусії про Спецтрибунал для політичного та військового керівництва Росії ведуться з березня 2022 року, проте багато міжнародних партнерів тривалий час не висловлювали чіткої позиції з приводу цього питання. Наразі Офісу Президента України вдалося досягти значного прогресу у створенні Спеціального трибуналу.

Для цього було створено коаліцію з 41 держави – Координаційну групу, метою якої є пошук рішень створення трибуналу. Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповіла заступник голови ОП Ірина Мудра.

За її словами, ідея зі Спецтрибуналом виникла одразу після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, проте тоді Україна ще не ратифікувала Римський статут. А це означає, що МКС (Міжнародний кримінальний суд) не мав юрисдикції та повноважень переслідування за злочин агресії проти України.

Тому на початку 2023 року було створено коаліцію держав – Координаційну групу, метою якої є пошук та обговорення правових рішень створення трибуналу. На сьогодні у групі налічується 41 держава.

"Після переходу до Офісу Президента я очолила цей напрямок роботи і хочу відзначити, що ми досягли значного прогресу у створенні Спеціального трибуналу. За результатами зустрічей коаліції у Відні і Ризі, в яких я особисто брала участь, ми змогли нарешті узгодити модель Трибуналу. Він буде створений саме на підставі угоди з Радою Європи, адже саме щодо моделі Трибуналу – міжнародний він буде чи інтернаціоналізований, тривали запеклі дискусії. Тому модель на підставі угоди з Радою Європи буде вважатися міжнародною, тобто це буде міжнародний трибунал", — наголосила Мудра.

Заступниця голови ОП також зазначила, що були напрацьовані можливі рішення стосовно питання імунітетів вищих посадових осіб країн-агресорів, які досі залишалися основною проблемою. Вона наголосила, що "ті країни, які наполягали на залишенні імунітету… більше боялися створення прецеденту, який би потім міг бути використаний щодо їхніх лідерів".

Переговори щодо цього пункту були дуже складними, але в координаційної групи з'явилося розуміння щодо того, "як це питання має бути висвітлено в статуті трибуналу і як до нього підходити".

За її словами, наразі створення самого трибуналу набагато реалістичніше, ніж це було ще влітку 2024 року.

"Ми напрацювали певну дорожню карту з термінами, як ми бачимо створення цього трибуналу. Тому те, що я можу сказати відкрито — протягом 25-го року буде суттєве зрушення в питанні створення. Він не запрацює, але багато чого буде зроблено, погоджено і затверджено для того, щоб до кінця року мати розуміння щодо структури цього трибуналу, статутних документів, місця розташування та інших організаційних питань", — резюмувала Мудра.

Як відомо, Нідерланди запропонували провести спецтрибунал у себе. Там працює Міжнародний центр розслідування злочину агресії проти України, який є сусідом з Євроюстом і Міжнародним кримінальним судом, який розслідує інші злочини, скоєні в результаті російської агресії.

З липня 2023 року в цьому центрі міжнародна команда прокурорів аналізує докази, передані різними країнами до бази даних, створеної спеціально для цього при Євроюсті. Слідчі готують справу, яку згодом і буде передано до спецтрибуналу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що існує кілька варіантів, як досягти правосуддя над російськими військовими злочинцями. Останнім часом найпопулярнішим варіантом є проведення "гібридного трибуналу". За це виступають у країнах G7, у Європі та США.