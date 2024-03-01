Нідерланди розмістять трибунал для Путіна? У Зеленського прокоментували важливу деталь двосторонньої угоди

Розділ "Відповідальність Росії" у цій угоді є найкращим і найсильнішим з усіх угод

У двосторонній безпековій угоді між Україною та Нідерландами "найсильніший блок" про відповідальність Росії. У ньому також йдеться про спецтрибунал для РФ в Гаазі.

Про це написав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква. Він також розкрив деталі щодо військового блоку угоди.

"Розділ "Відповідальність Росії" у цій угоді є найкращим і найсильнішим з усіх угод… У тому числі угода закріплює пропозицію Нідерландів розмістити майбутній спеціальний трибунал щодо злочину агресії в Гаазі!" — пише він.

За його словами, ще однією особливістю угоди є те, що у ній вперше закріпили підтримку культурної спадщини України, зокрема в рамках виконання Гаазької конвенції ЮНЕСКО про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року.

Заступник голова ОП оприлюднив також деталі щодо військового блоку. Він зазначив, в угоді прямо згадано надання Україні далекобійної зброї та винищувачів F-16, також у ній йдеться про залучення нідерландських інвестицій в розвиток українського ОПК, зокрема у сферу виробництва БПЛА.

"Підписання такої угоди саме в прифронтовому Харкові – символічний крок. Нідерланди надали чіткий сигнал світу та агресору, що вони з Україною до перемоги", – додав Жовква.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у Харкові відвідали спеціально облаштовані класи на станції метро "Університет" — метрошколу.