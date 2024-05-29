Трибунал над Путіним та його свитою: чому процес буде унікальним і як це позначиться на війні

Якби Росія зараз програла, союзники того ж дня виявили б готовність до створення трибуналу

Трибунал над військовим та політичним керівництвом Росії може стати унікальним в історії, тому що на відміну від інших випадків Україна не має наміру чекати закінчення війни, щоб розпочати цей процес. З іншого боку, суд може відбуватися у форматі заслуховування кримінальної справи у суді без підозрюваного.

Про це розповів депутат від фракції "Слуга народу" та голова комітету Верховної Ради з правової політики Денис Маслов в інтерв’ю "Телеграфу": "Унікальний суд над Путіним може розпочатися цього року — нардеп".

На питання нашого журналіста про те, наскільки на процес узгодження трибуналу впливає ситуація на фронті, співрозмовник відповів, що значних взаємозв’язків немає.

"Чесно кажучи, я не бачу прямої кореляції між змінами на фронті та створенням трибуналу. Але якби завтра Росія зазнала поразки, то повірте, того ж дня всі міжнародні партнери виявили б готовність до створення трибуналу", — зазначив Маслов.

За словами нардепа, цей трибунал може бути справді унікальним. Усі трибунали створювали над переможеною стороною, і коли агресор уже програв на полі бою, тоді розпочинався юридичний процес. Однак в Україні не мають наміру чекати закінчення війни.

"Ми ж не хочемо, не можемо і не чекатимемо закінчення війни. Ми хочемо створити цей трибунал ще під час війни. І це, на мій погляд, стане одним з елементів деструктивних процесів усередині РФ. Коли їхні чиновники почнуть отримувати ще більше ордерів на арешт, коли когось за ордером затримують у якійсь країні. Це покаже внутрішній російській еліті, що вони не захищені Путіним, бомбами, ракетами, ядерною зброєю тощо. Це покаже силу міжнародного права", — наголосив Маслов.

Він вважає, що це "ідеальна картинка" для трибуналу. Проте слід розуміти, що це предмет домовленостей у статуті майбутнього трибуналу. Над цим зараз працює Core Group.

"Моя думка — це може бути трибунал за процедурою in absentia (заслуховування кримінальної справи в суді за відсутності підсудного). Звичайно, ми чули від кремлівських представників, що цей трибунал не серйозний. Однак насправді це не так. Ми чудово розуміємо, скільки вони намагалися продавити своїх агентів у МКС, щоби впливати на ці процеси. Повірте, вони дуже цього бояться", — підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Офісі президента повідомили, що у двосторонній угоді між Україною та Нідерландами є блок про відповідальність Росії. Він закріплює пропозицію Нідерландів розмістити майбутній спецтрибунал щодо злочину агресії у Гаазі.