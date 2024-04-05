Коли трибунал для Путіна? У ЄС назвали строки та два варіанти, яким він може бути

Міжнародна команда прокурорів вже аналізує докази

До кінця 2024 року буде створено спеціальний трибунал для політичного і військового керівництва Росії. Наразі розглядаються два варіанти його створення.

Таку думку висловив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс, пише DW. За його словами, наразі тривають дискусії про цей трибунал із різними міжнародними суб'єктами.

"Тепер розглядаються два основні варіанти: міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди або спрощене рішення — на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи", — розповів єврокомісар.

Крім того, у ЄС було створено нову систему передачі судочинства. Так, якщо в Україні триває кримінальний процес, зокрема щодо злочину агресії, то його можна перенести до такого спецтрибуналу. Рейндерс вважає, що створення трибуналу перебуває на останньому етапі.

"Наступний крок — це питання політичної волі. Зараз лише початок року, а до кінця року це має стати можливим", — підсумував він.

Як відомо, Нідерланди запропонували провести спецтрибунал у себе. Там працює Міжнародний центр розслідування злочину агресії проти України, що сусідить з Євроюстом і Міжнародним кримінальним судом, який розслідує інші злочини, вчинені внаслідок російської агресії. З липня 2023 року в цьому центрі міжнародна команда прокурорів аналізує докази, передані різними країнами в базу даних, яку створили спеціально для цього при Євроюсті. Слідчі готують справу, яку згодом і буде передано до спецтрибуналу.

Нагадаємо, у двосторонній безпековій угоді між Україною та Нідерландами "найсильніший блок" про відповідальність Росії. У ньому також йдеться про спецтрибунал для РФ в Гаазі.