Каким будет спецтрибунал для Путина и на каком этапе его создание

Международная команда прокуроров уже анализирует доказательства

Дискуссии о Спецтрибунале для политического и военного руководства России ведутся с марта 2022 года, однако многие международные партнеры долгое время не высказывали четкой позиции по этому вопросу. На данный момент Офису Президента Украины удалось достичь значительного прогресса в создании Специального трибунала.

Для этого была создана коалиция из 41 государства – Координационная группа, целью которой является поиск решений создания трибунала. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала заместитель главы ОП Ирина Мудрая.

По ее словам, идея со Спецтрибуналом возникла сразу после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, однако тогда Украина еще не ратифицировала Римский статут. А это значит, что у МУС (Международный уголовный суд) отсутствовала юрисдикция и полномочия преследования за преступление агрессии против Украины.

Поэтому в начале 2023 года была создана коалиция государств – Координационная группа, целью которой является поиск и обсуждение правовых решений создания трибунала. На сегодня в группе насчитывается 41 государство.

"После перехода в Офис Президента я возглавила это направление работы и хочу отметить, что мы достигли значительного прогресса в создании Специального трибунала. По результатам встреч коалиции в Вене и Риге, в которых я лично участвовала, мы смогли наконец согласовать модель Трибунала. Он будет создан именно на основании соглашения с Советом Европы, ведь именно относительно модели Трибунала — международный он будет или интернационализированный, продолжались ожесточенные дискуссии. Поэтому модель на основании соглашения с Советом Европы будет считаться международной, то есть это будет международный трибунал", — подчеркнула Мудрая.

Заместитель главы ОП также отметила, что были наработаны возможные решения по вопросу иммунитетов высших должностных лиц стран-агрессоров, которые до сих пор оставались основной проблемой. Она подчеркнула, что "те страны, которые настаивали на оставлении иммунитета… больше боялись создания прецедента, который бы потом мог быть использован по отношению к их лидерам".

Переговоры по этому пункту были очень сложными, но у координационной группы появилось понимание относительно того, "как этот вопрос должен быть освещен в уставе трибунала и как к нему подходить".

По ее словам, на данный момент создание самого трибунала намного реалистичнее, чем это было еще летом 2024 года.

"Мы наработали определенную дорожную карту со сроками, как мы видим создание этого трибунала. Поэтому то, что я могу сказать открыто — в течение 25-го года будет существенный сдвиг в вопросе создания. Он не заработает, но многое будет сделано, согласовано и утверждено для того, чтобы до конца года иметь понимание относительно структуры этого трибунала, уставных документов, места расположения и других организационных вопросов", — резюмировала Мудрая.

Как известно, Нидерланды предложили провести спецтрибунал у себя. Там работает Международный центр расследования преступления агрессии против Украины, соседствующий с Евроюстом и Международным уголовным судом, расследующий другие преступления, совершенные в результате российской агрессии.

С июля 2023 года в этом центре международная команда прокуроров анализирует доказательства, переданные разными странами в базу данных, созданную специально для этого при Евроюсте. Следователи готовят дело, которое впоследствии и будет передано в спецтрибунал.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что существует несколько вариантов, как добиться правосудия над российскими военными преступниками. В последнее время наиболее популярным вариантом является проведение "гибридного трибунала". За это выступают в странах G7, в Европе и США.