В Україні зареєстровані перші ліки на основі медичного канабісу

За оцінками МОЗ, 6 мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного каннабісу

В Україні офіційно зареєстрували перші ліки на основі медичного каннабісу. Йдеться про оральні краплі іспанського бренду.

Вже на початку 2025 року ліки можуть з’явитися в українських аптеках. Народний депутат Ольга Стефанишина розповіла, що з моменту ухвалення відповідного закону Україна на законодавчому рівні була підготовлена ​​до легалізації медпрепаратів.

"Минув рік, як в Україні ухвалили закон про легалізацію медичного канабісу. За цей час українську систему на законодавчому рівні підготували до легалізації медпрепаратів. Перший виробник вже зареєстрував активний фармацевтичний інгредієнт (АФІ), тож скоро перші ліки з'являться в аптеках" — сказала Стефанишина.

Також крім оральних крапель з канабісу в аптеках незабаром можна буде придбати тверді капсули, дентальні пасти та гелі. Ці форми ліків затвердило МОЗ у 2024 році.

Водночас було прийнято перелік захворювань та станів, за яких лікарі зможуть призначати лікування медичним канабісом. Таким чином, лікування такими ліками буде доступно для людей з хронічним болем, хворобою Паркінсона, нудотою та блюванням, викликаним хіміотерапією, синдромом Туретта, фармрезистентною епілепсією, захворюваннями, що викликають судомні напади у дитячому віці та анорексією внаслідок ВІЛ.

Виконавчий директор БФ "Пацієнти України" Ірина Іваненко каже, що люди наполягають на внесенні ПТСР до цього списку.

"Поки перелік станів не є прогресивним. Пацієнтська спільнота наполягає, що необхідно внести ПТСР у цей список. Поки ми змогли досягти, щоб ліки можна було призначати і при інших станах за висновком лікарсько-консультативної комісії у лікарнях з науковою базою. Це надасть доступ до лікування більшій кількості пацієнтів, які його потребують", — зазначила вона.

Ліки відпускатимуться в аптеках за електронним рецептом лікаря на ім’я пацієнта. Аптеки, які виготовлятимуть ліки, повинні мати три ліцензії на роздрібну торгівлю, виготовлення препаратів та обіг наркотичних речовин.

Керівник напряму міжнародних партнерств Української асоціації медичного канабісу Ганна Галущенко наголосила, що зараз фокус на тому, щоб навчити українських медиків лікувати канабісом.

"Ми проробили величезну роботу, щоб якомога швидше перший виробник зареєстрував продукцію в Україні. Оскільки цей рубіж пройдено, наразі фокусуємося на тому, щоб навчати українських медиків лікувати медичним канабісом. Разом з Академією НСЗУ ми готуємо онлайн навчання, яке дозволить нашим лікарям перейняти сучасні схеми лікування закордонних колег", — ділиться Галущенко.

За оцінками МОЗ, 6 мільйонів пацієнтів потребують ліків на основі медичного канабісу. Понад 5 років пацієнтська спільнота боролася за те, щоб ці ліки стали доступними в Україні.

"Мільйони пацієнтів чекають на доступ до прогресивного лікування медичним канабісом в Україні. Вже за декілька місяців пацієнти зможуть позбутися болю та інших важких проявів хвороб та покращити якість свого життя", — зазначив Дмитро Шерембей, Голова координаційної ради БО "100% Життя".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський підтримав легалізацію медичного канабісу в Україні. Глава держави наголосив на важливості застосування всіх найкращих світових практик з фізичної та ментальної реабілітації в країні.