В Украине зарегистрировано первое лекарство на основе медицинского каннабиса

Согласно оценкам Минздрава, 6 миллионов пациентов нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса

В Украине официально зарегистрировали первое лекарство на основе медицинского каннабиса. Речь идет об оральных каплях испанского бренда.

Уже в начале 2025 года лекарство может появиться в украинских аптеках. Народный депутат Ольга Стефанишина рассказала, что с момента принятия соответствующего закона Украина на законодательном уровне была подготовлена ​​к легализации медпрепаратов.

"Прошел год, как в Украине был принят закон о легализации медицинского каннабиса. За это время украинская система на законодательном уровне была подготовлена ​​к легализации медпрепаратов. Первый производитель уже зарегистрировал активный фармацевтический ингредиент (АФИ), так что первые лекарства появятся в аптеках", — сказала Стефанишина.

Также помимо оральных капель с каннабиса в аптеках в скором времени можно будет приобрести твердые капсулы, дентальные пасты и гели. Эти формы лекарств утвердило Минздрав в 2024 году.

В то же время был принят перечень заболеваний и состояний, при которых врачи смогут назначать лечение медицинским каннабисом. Таким образом, лечение такими лекарствами будет доступно для людей с хронической болью, болезнью Паркинсона, тошнотой и рвотой, вызванной химиотерапией, синдромом Туретта, фармрезистентной эпилепсией, заболеваниями, вызывающими судорожные приступы в детском возрасте и анорексией вследствие ВИЧ.

Исполнительный директор БФ "Пациенты Украины" Ирина Иваненко говорит, что люди настаивают на внесении ПТСР в этот список.

"Пока перечень состояний не является прогрессивным. Пациентское сообщество настаивает на том, что необходимо внести ПТСР в этот список. Пока мы смогли добиться, чтобы лекарство можно было назначать и при других состояниях по заключению врачебно-консультативной комиссии в больницах с научной базой. Это предоставит доступ к лечению большего количества пациентов, которые в нем нуждаются", — отметила она.

Лекарство будет отпускаться в аптеках по электронному рецепту врача по имени пациента. Аптеки, которые будут производить лекарства, должны иметь три лицензии на розничную торговлю, изготовление препаратов и оборот наркотических веществ.

Руководитель направления международных партнерств Украинской ассоциации медицинского каннабиса Анна Галущенко подчеркнула, что сейчас фокус на том, чтобы научить украинских медиков лечить каннабисом.

"Мы проделали огромную работу, чтобы как можно скорее первый производитель зарегистрировал продукцию в Украине. Так как этот рубеж пройден, сейчас фокусируемся на том, чтобы учить украинских медиков лечить медицинским каннабисом. Вместе с Академией НСЗУ мы готовим онлайн обучение, которое позволит нашим врачам перенять современные схемы лечения зарубежных коллег", — делится Галущенко.

Согласно оценкам Минздрава, 6 миллионов пациентов нуждаются в лекарстве на основе медицинского каннабиса. Более 5 лет пациентское сообщество боролось за то, чтобы это лекарство стало доступным в Украине.

"Миллионы пациентов ждут доступа к прогрессивному лечению медицинским каннабисом в Украине. Уже через несколько месяцев пациенты смогут избавиться от боли и других тяжелых проявлений болезней и улучшить качество своей жизни", — отметил Дмитрий Шерембей, Председатель координационного совета БО "100% Жизни".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский поддержал легализацию медицинского каннабиса в Украине. Глава государства отметил важность применения всех лучших мировых практик по физической и ментальной реабилитации в стране.