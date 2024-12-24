На підмітання вулиць Дніпра витратять 8 мільйонів доларів

Це один з найбільших тендерів за останній час

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради оголосив тендер на послуги з прибирання вулиць міста. Очікувана вартість закупівлі становить 343 мільйони 424 тисячі гривень (понад 8 мільйонів доларів за теперішнім курсом).

Згідно з документацією, розміщеною на майданчику Prozorro, прибирання має відбуватись у п'яти районах міста: Шевченківському, Новокодацькому, Соборному, Центральному та Чечелівському. До зони обслуговування також увійдуть шляхопроводи Дніпра. Про це свідчить тендер, розміщений на майданчику Prozorro.

Наразі триває етап подання пропозицій від потенційних підрядників. Учасники тендеру мають відповідати низці вимог. Зокрема, компанії-претенденти повинні надати документальне підтвердження права на використання необхідних технологій — патент або ліцензію.

Окрема увага приділяється технічному оснащенню майбутнього підрядника. Переможець тендеру має забезпечити прибирання території спеціалізованою технікою відповідно до встановлених вимог.

Закупівля здійснюється за бюджетні кошти та включає податок на додану вартість. Це одна з найбільших закупівель у сфері благоустрою міста за останній час.

Також раніше "Телеграф" писав, що на Одещині хочуть відремонтувати ліцей за майже 100 мільйонів. Замовником послуг виступає Управління освіти Фонтанської сільської ради в Одеської області.