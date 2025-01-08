Немає світла, води та газу, але залишаються люди: яка ситуація у Покровську (відео)

Відстань від лінії фронту до міста постійно скорочується

У місті Покровськ Донецької області, яке намагаються оточити росіяни, залишаються 7200 мешканців. Тут немає електроенергії, води та газу, а ворог регулярно обстрілює населений пункт КАБами та артилерією.

Про це в ефірі "Радіо свободи" повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Він зазначив, що ситуація у місті погіршується.

Глава ГВА розповів, що шахти у Покровську не працюють, залишилося кілька магазинів та "Укрпошта". Міська лікарня працює, але в обмеженому режимі.

При цьому ворожі атаки на місто почастішали — Покровськ практично весь час знаходиться під вогнем артилерії, КАБів і FPV-дронів. Тут також немає електроенергії, води та газу

На даний момент із населеного пункту триває евакуація, мешканців приймають в Івано-Франківській області, де їм надають житло та фінансову допомогу.

Згідно з картою DeepState, сили РФ вже знаходяться за кілька кілометрів від міста. Втім, мабуть, вони не збираються брати його штурмом, а зосередяться на дорогах, що ведуть до Покровська.

Такий сценарій вважають найімовірнішим і деякі військові експерти, оскільки спроби просунутися до Покровська "в лоб" — від Лисівки та Червоного Яру успіхів не принесли, але захоплення Селидового відкрило армії РФ можливість флангових охоплень Покровська з південного заходу.

На думку аналітиків, оточити Покровськ російської армії найближчими місяцями не вдасться. Адже для цього потрібно створити так звану буферну зону навколо міста — тобто значно просунутися не лише східними та західними флангами від Покровська, а в тому числі окупувати Мирноград та охопити Покровськ на північ.

Проте, якщо армії РФ не вдасться оточити Покровськ, охопити його із західного флангу реальніше завдання. Для цього сюди, за словами експертів, перекинуто передові підрозділи армії РФ. Вони активно атакують у районі Піщаного та Шевченко, намагаються посунути лінію фронту максимально близько до Покровська, щоб потім штурмувати місто.

При цьому значення Покровська у військовому плані набагато важливіше, ніж Курахове, оскільки після захоплення Авдіївки роль "фортеці", яка захищає населені пункти та дороги, взяв на себе Покровськ, який розташований на перетині головних залізничних шляхів постачання. Окупація міста означатиме, що армія РФ виходить до Дніпропетровської області та над Дніпром нависає пряма загроза. Навіть якщо Росія й не наступатиме на місто відразу ж, воно опиниться у великій небезпеці.

Варто зазначити, що до Покровської громади входять два міста — Покровськ та Родинське, а також 39 сіл та селищ. До початку повномасштабного вторгнення тут проживала 61 тисяча людей.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як зараз виглядає прифронтове місто Покровськ у Донецькій області. Від колишнього квітучого райцентру поступово залишається лише його примара.