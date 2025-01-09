В прифронтовом городе без света и газа хотят потратить сотни тысяч на офисные программы

Расстояние от линии фронта до города составляет около 3 километров.

В прифронтовом городе Покровск Донецкой области местные власти объявили тендер почти на 750 тысяч гривен. В то же время в городе решили закрыть последнее отделение "Укрпочты".

Соответствующий тендер опубликован на онлайн-платформе государственных закупок ProZorro. На услуги по предоставлению в пользование программным продуктом Microsoft 365 Business Premium планируется потратить 749 925 гривен.

Заказчиком услуги выступает Покровский городской совет. Тендер был обнародован 8 января, а 16 января должен начаться аукцион. Также говорится, что победитель тендера должен предоставить соответствующие услуги до 31 декабря 2025 года.

Что такое Microsoft 365

Microsoft 365, бывший Office 365 – платный облачный владельческий интернет-сервис и программное обеспечение компании Microsoft, распространяемое по схеме "программное обеспечение + услуги". Облачный формат означает, что данные хранятся в центре обработки данных, а не на компьютере, что обеспечит пользователям доступ к документам и данным через браузер с разных устройств с возможностью выхода в интернет.

На официальном сайте продукта указано, что годовая подписка на Microsoft 365 Business Premium стоит 264 доллара (около 11 тысяч гривен). То есть месячная оплата будет составлять всего 22 доллара.

Напомним, в городе Покровск Донецкой области, который пытаются окружить россияне, остаются 7300 жителей. Враг регулярно обстреливает населенный пункт КАБами, артиллерией и охотится на гражданских FPV-дронами. В городе отсутствует газоснабжение и электроэнергия.

Покровск на карте

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит прифронтовой город Покровск в Донецкой области. От бывшего цветущего райцентра постепенно остается только его призрак.