Військовий оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко розклав по поличках, чому росіяни не в змозі взяти Покровськ в оточення

Зараз багато говорять про те, що російське командування планує оточити Покровськ і лише потім розпочати штурм міста. У певному сенсі це вірна задумка, адже ізольоване місто в обороні довго не протримається, ось тільки одна справа планувати, а зовсім інша – реалізувати.

Російським військам, задіяним зараз у районі Покровська, критично не вистачає сил і засобів для того, щоб реалізувати план з оточенням, оскільки він вимагає просто колосальних ресурсів.

Для того, щоб оточити місто і не просто оточити, а й сформувати по ЛБЗ оточення фланги, буферні зони контролю, РОВ необхідний потенціал угруповання чисельністю не менше 150 тисяч тіл, тоді як на всьому Покровсько-Курахівському напрямку зосереджено трохи більше ніж 100 тисяч тіл. Тобто навіть якщо зняти всі війська з Курахівського напряму і, зосередити на Покровському, для проведення операції з оточення міста, їх не вистачить на реалізацію задуманого.

Іншими словами, у нинішніх умовах оточення Покровська фізично неможливе.

Своєю чергою, РОВ намагатимуться насамперед перерізати логістику до міста. Найближча артерія, що знаходиться під загрозою, це траса 04-06, вздовж якої йде ще й залізниця. Думаю, що найближчими днями ми побачимо з вами запеклі бої в районі Котлине, на що будуть кинуті підрозділи 55-го ОМСБр 41-го ОВА.

Якщо їм вдасться зайняти це село, то РОВ цілком передбачувано поповзуть уздовж 04-06 на захід до адміністративного кордону із Дніпропетровською областю. Цей напрямок для них, у рамках виходу на адмінкордон області, куди вигідніше бачиться, ніж тягтися вздовж річки Солона, що створює безліч рельєфно-ландшафтних незручностей і перешкод.

У другу чергу, РОВ не залишать спроб виходу на М-30 і перерізати її на захід від Покровська для них пріоритетніше завдання, ніж оточувати саме місто. Причому це стосується не лише М-30 на захід від Покровська, а й східної логістики 05-04 на Костянтинівку. І багато хто якось забув про цю гілку, а вона зараз перебуває під загрозою перерізання як ніколи раніше.

Річ у тім, що РОВ розташовані менш ніж за 2 кілометри від роздоріжжя 05-04 на північ від Воздвиженки. Село, що тримало оборону понад 5 місяців, продавлюють і його окупація — це питання часу, так само як і наступний вихід РОВ на ділянку 05-04 між Малинівкою та Водяним другим.

Таким чином, найближчим часом РОВ будуть в основному зайняті в районі Покровська формуванням умов для основної фази наступу на місто, частиною чого є послідовне перерізання логістики. Але, починати цю основну фазу, доки не зрізаний Курахівський виступ, доки не перерізана логістика, м'яко кажучи, не логічно. Але де росіяни, а де логіка? Якщо буде поставлено завдання штурмувати місто до інавгурації Дональда Трампа, вони почнуть це робити та для нас все ж таки краще буде, щоб вони почали це раніше, ніж пізніше.

Джерело: пост у Telegram-каналі Олександра Коваленка