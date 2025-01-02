Без світла й води, але з благоустроєм? Влада Покровська, до якого наближається ворог, здивувала планами на 2025 рік

Фінансова підтримка засобів масової інформації коштуватиме бюджету міста 14 млн. 558 тис. гривень

Місто Покровськ на Донеччині, навколо якого ведуться запеклі бої, що призвело до значних руйнувань, у бюджеті 2025 року має плани на сумнівні витрати. Наприклад, влада запланувала десятки мільйонів гривень на благоустрій територій, діяльність водопровідно-каналізаційного господарства, а також виробництво і постачання теплової енергії.

"Телеграф" вивчив рішення про бюджет та з'ясував, на що буде витрачатися бюджет громади, яка перебуває під загрозою якщо не захоплення, то блокування.

Після взяття під контроль Авдіївки у лютому 2024 року ворог істотно просунувся на Донецькому напрямку. Відповідно його наступною ціллю став Покровськ – місто, яке називають "західними воротами Донбасу". Через постійні масовані обстріли масштаби руйнувань від місяця до місяця збільшувались. А наприкінці грудня Покровськ остаточно перетворився на місто-примару, над вулицями якого постійно кружляють ворожі дрони, й де майже не стихає канонада. Основна маса місцевого населення евакуювалось в більш безпечні регіони, хоча й досі люди лишаються й в самому місті (27 грудня повідомлялось про поранення двох літніх жінок), і на території району (28 грудня жінку з двома дітьми було евакуйовано з с. Гришине, що розташоване за 10 кілометрів від лінії бойових дій).

За даними Покровської міської військової адміністрації, станом на кінець року було пошкоджено або зруйновано 70% житлової забудови, 80% соціальних та 95% промислових об’єктів. "У місті відсутні електро-, газо-, тепло- та водопостачання", – зазначено у повідомленні на офіційному сайті.

На фоні такої статистики дивно виглядають плани щодо розподілу бюджету територіальної громади, до якої крім Покровська входять й інші населенні пункти. Фінансовий документ був затверджений розпорядженням голови Покровської МВА №2360рг від 23 грудня 2024 року. Зокрема, на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування постачання теплової енергії передбачено 29 млн. 299 тис. гривень на рік. Ще 73 млн. 108 тис. має бути спрямоване на забезпечення діяльності водоканалізаційного господарства. Значні суми, тим паче з огляду на те, що інфраструктура в місті фактично знищена та доступ до неї у найближчій перспективі комунальники навряд чи матимуть.

Майже 200 млн. гривень - видатки Покровської громади на житлово-комунальну сферу

Також сумнівним виглядає можливість здійснювати у 2025 році заходи з благоустрою, на які на рік передбачено 34 млн. 42 тис. гривень. Хоча навесні-влітку цього року в Покровську ще активно працювали співробітники КП "Багатогалузеве комунальне підприємство". Наприклад, білили бордюри у квітні, кілька разів за літній сезон скошували траву, а також садили й доглядали квіти, що, зокрема, зафіксував фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Та з того часу лінія фронту настільки наблизилась до міста, що зараз стоїть питання його фактичного існування.

До переліку спірних видатків можна також віднести реалізацію інших заходів соціально-економічного розвитку території (без зазначення яких саме). На це планується спрямувати 6 млн. 638 тис. гривень та ще 1 млн. 79 тис. гривень (передбачені для різних розпорядників коштів – Житлово-комунального відділу та Департаменту фінансово-економічної політики та управління активами). Крім того, фінансова підтримка засобів масової інформації коштуватиме бюджету 14 млн. 558 тис. гривень.

Серед серйозних статей видатків на наступний рік також заробітні плати посадовців – 41,9 млн. гривень Покровської МВА та ще 19,2 млн. гривень – Покровської міськради. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 98,6 млн. гривень. 146,9 млн. гривень витратить бюджет на освіту, 15,2 млн. гривень – на заклади охорони здоров'я, 41,8 млн. гривень — на соціальну сферу.

"Телеграф" звернувся до керівництва Покровської міської військової адміністрації з запитом, щоб отримати роз'яснення, чому у бюджеті залишились витрати на благоустрій та комунальне господарство.

Як повідомляв "Телеграф", до 31 грудня у Покровському районі Донецької області планувалось провести ремонт автомобільної траси з асфальтобетонним покриттям. На це планувалось витратити майже 4 млн. гривень.