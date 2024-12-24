Людей не видно, а над містом кружляють дрони: як виглядає Покровськ у Святвечір (репортаж)

Місто стало майже безлюдним

Росіяни продовжують наступати на Покровськ у Донецькій області, не зважаючи на свої втрати і на саме місто. Від колишнього квітучого райцентру поступово залишається лише його привид.

Похмурі фото безлюдного Покровська перед Різдвом зробив фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов під час свого репортажу. За його словами, місто цього вечора було майже безлюдним. За всю поїздку по ньому йому вдалося побачити лише трьох людей.

"Повна темрява, літають ворожі дрони, постійно чути вибухи", — розповідає наш фотокор.

Як видно на світлинах, у вікнах багатоповерхівок видніються лише поодинокі вогні, а вулиці осяють лише фари машин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядає житлова багатоповерхівка у Кривому Розі після удару РФ. Як повідомляє місцева влада, кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до одинадцяти осіб. Жінки 69 та 72 років та 78-річний чоловік перебувають у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середнього ступеня тяжкості. Також серед поранених є 16-річна дівчина – її дістали з-під завалів рятувальники. Три людини у тяжкому стані.