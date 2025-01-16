Хмельницький змужнів, а біля церкви зникла дзвіниця: як мінялася купюра 5 гривень за 20 років

"Телеграф" розповідає про дизайн, історію та символіку цієї унікальної купюри

П’ятігривнева купюра — це не просто грошовий знак, а символ української історії та культури. З моменту появи купюра зазнала змін, відбиваючи як історичну значущість, і сучасні вимоги до безпеки.

На п’ятигривневій купюрі зображено видатного державного діяча України — гетьмана Богдана Хмельницького. А сама купюра вперше введена в обіг у 1992 році, згодом її дизайн зазнав кількох змін: оновлення відбулися у 1997 та 2015 роках.

Зображення та символіка

Лицьова сторона купюри прикрашена портретом Богдана Хмельницького, який відіграв ключову роль в історії України, очоливши повстання проти польського панування. На звороті зображено Іллінську церкву в селі Суботів, побудовану за наказом Хмельницького як його усипальницю. Ця церква стала важливою архітектурною та історичною пам’яткою, що відображає культурну спадщину України.

Історія змін дизайну

Початковий дизайн банкноти 1992 року розкритикувався за те, що портрет Хмельницького не відповідав історичним зображенням. У наступних версіях, особливо у 2015 році, цей недолік був виправлений, і портрет став більш впізнаваним та історично точним.

5 грн зразка 1992 року

5 грн зразка 1997 року

Значення Іллінської церкви

Іллінська церква в Суботові була збудована у 1653 році і служила не лише місцем поклоніння, а й сімейною усипальницею для гетьмана. 1657 року тут був похований Хмельницький, проте його гробниця не збереглася до наших днів. Дослідження показують, що церква може приховувати підземні крипти, де могло бути поховання гетьмана.

5 грн зразка 2015 року

П’ятигривня стала важливим символом української ідентичності та історії. Зображення Богдана Хмельницького та Іллінської церкви нагадує про значні події та особистості, які формували сучасну Україну. також із зображенням Хмельницького.

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