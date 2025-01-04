Як могли б виглядати гроші після 2014: гривні, що так і не побачили світ (фото)

Попри гучну презентацію нового дизайну та заявлені покращення систем захисту, проєкт залишився нереалізованим

За всю історію незалежності України, паперові гроші зазнали змін у дизайні чотири рази. Однак, мало хто знає, що існувала і п'ята серія банкнот, яка так і не була затверджена.

У 2014 році Геральдична палата України представила новий дизайн українських банкнот номіналами 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень. Цей проєкт став результатом роботи художників та дизайнерів, які прагнули оновити візуальне оформлення національної валюти.

Презентація нового дизайну

Представники Геральдичної палати зазначили, що новий дизайн має на меті не лише естетичне оновлення, але й підвищення рівня захисту від підробок. Вони наголосили на важливості впровадження нових технологій у виробництво банкнот, таких як голограми та спеціальні водяні знаки.

Але також прозвучала заява, що найближчим часом немає планів щодо зміни дизайну українських грошей. Це викликало певне здивування, оскільки нові банкноти були продемонстровані широкій аудиторії без чітких пояснень щодо їхньої мети. Зазначимо, що зазвичай зміна дизайну банкнот пов'язана з необхідністю запобігання підробкам та адаптацією до сучасних технологій.

Банкнота номіналом 5 гривень

Банкнота номіналом 10 гривень

Банкнота номіналом 20 гривень

Банкнота номіналом 50 гривень

Банкнота номіналом 100 гривень

Банкнота номіналом 200 гривень

Історія українських банкнот

Перші банкноти української гривні були введені в обіг у 1996 році, замінивши купоно-карбованці. Всього з 1992 року виготовлено чотири покоління банкнот. Серед них особливо виділяються банкноти третього покоління, які з'явилися у 2004-2007 роках і включали новий номінал у 500 гривень. Останнє покоління банкнот було введено в обіг у 2014-2019 роках і містить портрети видатних діячів української історії та культури.

Чому новий дизайн не був затверджений?

Попри те що новий дизайн був представлений, його подальша реалізація залишилася під питанням. Причини цього можуть бути різними: від економічних до політичних факторів. В умовах нестабільності в країні та фінансових труднощів впровадження нових банкнот могло бути відкладено або скасовано. Як бачимо, історія українських банкнот продовжує залишатися цікавою темою для дослідження, адже кожен етап їхнього розвитку відображає суспільні та економічні зміни в країні.

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