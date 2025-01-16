Для тех, кто любит быть в пути: студентам в Запорожье предлагают работу с достойной оплатой

Зарплата до 21 тысячи гривен

Дистрибьютору торговых марок "Яготинское" и "Данон" нужен экспедитор. Не против взять студента.

Опыт не является обязательным условием. Такую вакансию опубликовали на популярном сайте по поиску работы.

Работодатель предлагает полную занятость за зарплату от 16800 до 21000 грн.

В объявлении отмечается, что эта работа может стать началом карьеры, то есть опыт работы экспедитором не обязателен. Также на вакансию готовы взять студента.

Сообщается, что рабочая неделя длится со вторника по субботу, а в обязанности экспедитора входят оформление сопроводительных документов и поездки по городу и области.

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