Заплутався у свідченнях: головпсиха ЗСУ підкосила хвороба перед судом. Чи допомогло? (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Про це він нібито дізнався лише під час ЕКГ
Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь, який за час війни став доларовим мільйонером та був затриманий СБУ, заплутався у показаннях разом зі своїм адвокатом. Цікавий момент не пройшов непоміченим завдяки відео із зали суду.
Відповідне відео викликало резонанс в інтернет-пабліках. Так, за словами адвоката Друзя, його підзахисний нібито переніс інсульт під час обшуків. А ось Сам Друзь на суді заявив вже про інфаркт.
"Про це я дізнався, коли мені робили ЕКГ", — каже Друзь.
Таким чином залишається незрозумілим, яка саме хвороба похитнула здоров’я новоспеченого мільйонера.
Втім, як передає Суспільне, суд все ж таки вирішив задовольнити клопотання прокурорів про взяття Друзя під варту на 60 днів із заставою 49 млн гривень.
Нагадаємо, що за даними розслідування, Друзь, який також є заступником Голови Центральної ВЛК, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:
- будинок в Обухівському районі Київської області;
- 2 квартири у Києві;
- 1 квартиру в Одесі;
- 2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;
- БМВ Х7 2024 р.в.;
- БМВ Х7 2022 р.в.;
- БМВ Х5 2023 р.в.;
- БМВ Х3 2022 р.в.;
- а також інше майно.
Фігурант оформляв майно на дружину, дочку, синів та інших сторонніх осіб.
Як розповідав "Телеграф", в Україні затримали одного з братів Дубинських, які розшукували ФБР.