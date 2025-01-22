Заплутався у свідченнях: головпсиха ЗСУ підкосила хвороба перед судом. Чи допомогло? (відео)

Про це він нібито дізнався лише під час ЕКГ

Головний психіатр ЗСУ Олег Друзь, який за час війни став доларовим мільйонером та був затриманий СБУ, заплутався у показаннях разом зі своїм адвокатом. Цікавий момент не пройшов непоміченим завдяки відео із зали суду.

Відповідне відео викликало резонанс в інтернет-пабліках. Так, за словами адвоката Друзя, його підзахисний нібито переніс інсульт під час обшуків. А ось Сам Друзь на суді заявив вже про інфаркт.

"Про це я дізнався, коли мені робили ЕКГ", — каже Друзь.

Таким чином залишається незрозумілим, яка саме хвороба похитнула здоров’я новоспеченого мільйонера.

Втім, як передає Суспільне, суд все ж таки вирішив задовольнити клопотання прокурорів про взяття Друзя під варту на 60 днів із заставою 49 млн гривень.

Нагадаємо, що за даними розслідування, Друзь, який також є заступником Голови Центральної ВЛК, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:

будинок в Обухівському районі Київської області;

2 квартири у Києві;

1 квартиру в Одесі;

2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

БМВ Х7 2024 р.в.;

БМВ Х7 2022 р.в.;

БМВ Х5 2023 р.в.;

БМВ Х3 2022 р.в.;

а також інше майно.

Фігурант оформляв майно на дружину, дочку, синів та інших сторонніх осіб.

Як розповідав "Телеграф", в Україні затримали одного з братів Дубинських, які розшукували ФБР.