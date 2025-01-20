За провал оборони Харкова затримали двох генералів і полковника ЗСУ: що відомо

Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі

СБУ спільно з ДБР затримали трьох високопосадовців Збройних сил України через провал оборони Харківщини. Серед них — два генерали, які у травні 2024 року керували захистом регіону від російського наступу.

Слідство встановило, що командування не підготувало оборонні рубежі та не використало всі можливості для захисту регіону. Про це СБУ повідомляє у своєму офіційному телеграм-каналі.

Серед фігурантів справи — бригадний генерал, який очолював оперативно-тактичне угруповання "Харків". Також затримали генерал-лейтенанта, який командував 125-ю окремою бригадою територіальної оборони ЗСУ. Взяли під варту і полковника — колишнього командира 415-го батальйону цього з'єднання.

У силових структурах не називають прізвищ фігурантів справи, проте деякі ЗМІ уже повідомили, хто це може бути. Зокрема, РБК-Україна з посиланням на власні джерела пише, що мова йде про бригадного генерала Юрія Галушкіна, генерал-лейтенанта Артура Горбенка та полковника Іллю Лапіна.

Затримання високопосадовців провели спільними зусиллями військової контррозвідки СБУ та Державного бюро розслідувань. Операція відбулася за безпосередньої підтримки міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ.

Зібрані докази та результати спеціалізованих експертиз підтвердили провину військових керівників. Правоохоронці готують їм підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України (ККУ). Йдеться про недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 ККУ) та організацію самовільного залишення поля бою (ст. 429).

Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усіх причетних до справи осіб.

Крім того, стало відомо, що ДБР та СБУ затримали колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади полковника Дмитра Рюмшина. За інформацією "Української правди", командир не реагував на правопорушення у підрозділі, зокрема на самовільне залишення військової частини (СЗЧ) бійцями, а також протягом 2024 року не подав жодного повідомлення про кримінальні правопорушення своїх підлеглих.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ДБР затримало депутата Львівської облради та його спільника на великому хабарі. Зловмисників звинуватили у шахрайстві.