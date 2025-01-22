НАБУ та САП затримали брата Дубинського: був у розшуку ФБР і завдав Україні мільйонних збитків

Група осіб за умов воєнного стану заволоділа мільйонними коштами

В Україні затримали одного з братів Дубинських, який розшукує ФБР. Бізнесмена підозрюють в організації схеми заволодіння 129 млн. грн., виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області.

Про це повідомляють НАБУ І САП, не вказуючи прізвища фігуранта. Проте "Телеграфу" з власних джерел стало відомо, що йдеться про Леоніда Дубинського.

"За процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ викрито та припинено злочинну діяльність організованої групи осіб, які в умовах воєнного стану заволоділи мільйонними коштами, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області. Серед викритих осіб – один організатор та троє учасників. Наразі їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.", — повідомляє САП.

Правоохоронці встановили, що зазначені особи сприяли перемозі у тендері щодо реконструкції водопроводу у Кам’янському районі підконтрольного товариства.

"Відповідно до договору на проведення реконструкції товариство-переможець мало закупити трубну продукцію. Проте з’ясувалося, що її закупівля відбулась у виробника за ринковими цінами, а згодом її було перепродано комунальному підприємству за завищеною більш ніж втричі ціною. Реалізація цієї схеми призвела до завдання комунальному підприємству збитків на суму понад 129 млн грн, якою учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд", — наголошується в повідомленні.

Зазначається, що бенефіціарним власником товариства-переможця був відомий місцевий підприємець, який перебував у розшуку ФБР за скоєння майнових злочинів (За даними "Телеграфа", Леонід Дубинський).

Організатора групи Дубинського було затримано. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за провал оборони Харкова затримали двох генералів та полковника ЗСУ.