Запутался в показаниях: главпсиха ВСУ подкосила болезнь перед судом. Помогло ли? (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Об этом он якобы узнал только во время ЭКГ
Главный психиатр ВСУ Олег Друзь, который за время войны стал долларовым миллионером и был задержан СБУ, запутался в показаниях вместе со своим адвокатом. Интересный момент не прошел незамеченным, благодаря видео из зала суда.
Соответствующее видео вызвало резонанс в интернет-пабликах. Так, по словам адвоката Друзя, его подзащитный якобы перенес инсульт прямо во время обысков. А вот Сам Друзь на суде заявил уже об инфаркте.
"Об этом я узнал, когда мне делали ЭКГ", — говорит Друзь.
Таким образом остается непонятным, какая именно болезнь пошатнула здоровье новоиспеченного миллионера.
Впрочем, как передает Суспільне, суд все же решил удовлетворить ходатайство прокуроров о заключении Друзя под стражу на 60 дней с залогом 49 млн гривен.
Напомним, что по данным расследования, Друзь, который также является заместителем Председателя Центральной ВЛК, в течение 2022-2024 годов подозреваемый приобрел:
- частный дом в Обуховском районе Киевской области;
- 2 квартиры в Киеве;
- 1 квартиру в Одессе;
- 2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;
- БМВ Х7 2024 г.в.;
- БМВ Х7 2022 г.в.;
- БМВ Х5 2023 г.в.;
- БМВ Х3 2022 г.в.;
- а также другое имущество.
Фигурант оформлял имущество на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.
Как рассказывал "Телеграф", в Украине задержали одного из братьев Дубинских, разыскиваемых ФБР.