Запутался в показаниях: главпсиха ВСУ подкосила болезнь перед судом. Помогло ли? (видео)

Об этом он якобы узнал только во время ЭКГ

Главный психиатр ВСУ Олег Друзь, который за время войны стал долларовым миллионером и был задержан СБУ, запутался в показаниях вместе со своим адвокатом. Интересный момент не прошел незамеченным, благодаря видео из зала суда.

Соответствующее видео вызвало резонанс в интернет-пабликах. Так, по словам адвоката Друзя, его подзащитный якобы перенес инсульт прямо во время обысков. А вот Сам Друзь на суде заявил уже об инфаркте.

"Об этом я узнал, когда мне делали ЭКГ", — говорит Друзь.

Таким образом остается непонятным, какая именно болезнь пошатнула здоровье новоиспеченного миллионера.

Впрочем, как передает Суспільне, суд все же решил удовлетворить ходатайство прокуроров о заключении Друзя под стражу на 60 дней с залогом 49 млн гривен.

Напомним, что по данным расследования, Друзь, который также является заместителем Председателя Центральной ВЛК, в течение 2022-2024 годов подозреваемый приобрел:

частный дом в Обуховском районе Киевской области;

2 квартиры в Киеве;

1 квартиру в Одессе;

2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;

БМВ Х7 2024 г.в.;

БМВ Х7 2022 г.в.;

БМВ Х5 2023 г.в.;

БМВ Х3 2022 г.в.;

а также другое имущество.

Фигурант оформлял имущество на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.

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