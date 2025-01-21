Головний психіатр ЗСУ за час війни став доларовим мільйонером: що СБУ знайшла у нього (фото)

Він оформлював майно на родичів

Служба безпеки України затримала головного психіатра ЗСУ, який також є заступником Голови Центральної ВЛК, що за час повномасштабної війни розбагатів на понад 1 млн доларів. Він не відображав це майно у своїй декларації.

Як повідомили у СБУ, затриманню сприяли міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ. Фігурант оформлював майно на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб. У СБУ не назвали ім’я підозрюваного, однак відомо, що посаду головного психіатра ЗСУ обіймає Олег Друзь. Те, що підозру отримав саме він, підтвердив народний депутат Олексій Гончаренко.

Як встановило розслідування, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав:

приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

2 квартири в Києві;

1 квартиру в Одесі;

2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

БМВ Х7 2024 р.в.;

БМВ Х7 2022 р.в.;

БМВ Х5 2023 р.в.;

БМВ Х3 2022 р.в.;

а також інше майно.

В чоловіка пройшли обшуки. Під час них слідчі СБУ знайшли також 152 тисячі доларів США та 34 тисячі євро. Фігуранту готуються оголосити підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 368-5 (незаконне збагачення);

ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації).

Санкція цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця.

Як розповідав "Телеграф", правоохоронці затримали посадовця комунальної організації "Київмедспецтранс" Київської міської державної адміністрації та чотирьох його спільників. Їх підозрюють у розкраданні понад 6 млн грн.