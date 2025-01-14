Члена КРАІЛ Євгенія Яхнія затримали: перші деталі

Яхнія затримали за ст. 111 Кримінального кодексу України

У вівторок, 14 січня, стало відомо про затримання члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей України (КРАІЛ) Євгенія Яхнія.

Як повідомляють джерела "Телеграфу", його затримали за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена за умов воєнного стану). Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до п’ятнадцяти років, або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. За попередньою інформацією, у затриманні брали участь співробітники Державного бюро розслідувань.

За даними наших джерел, Яхній також є "людиною" Михайла Федорова, віце-прем’єр-міністра — міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України.

У серпні минулого року Кабінет міністрів України порушив дисциплінарне провадження щодо Яхнія через зв’язки з компанією, яка, у свою чергу, має зв’язки з Росією.

Як повідомляв "Телеграф", 18 грудня 2024 року в Києві затримали Івана Рудого, голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). В операції брали участь співробітники ДБР та Офісу генерального прокурора. Під час слідчих дій у Івана Рудого виявили зброю, багато набоїв та речовини, схожі на наркотичні — пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору та сухі речовини рослинного походження. Було також багато грошей – 30 тисяч доларів та невідома сума гривень, скручених у трубочку.

Рудого звинуватили у співпраці з Російською Федерацією під час повномасштабної агресії та воєнного стану в Україні.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що командира 211-ї бригади Олега Побережнюка взяли під варту із правом внесення застави 12 млн грн.