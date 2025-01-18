В Україні відбувається серія обшуків і затримань любителів Росії. Що відомо на даний момент (оновлюється)

Серед фігурантів — екснардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський і ведучий Макс Назаров

У суботу, 18 січня, співробітники СБУ та ДБР масово вручають підозри проросійським пропагандистам та посіпакам Кремля. За місцями проживання фігурантів проходять обшуки.

Деяким із них може загрожувати до 15 років позбавлення волі. "Телеграф" зібрав для читачів коротку інформацію по кожному з епізодів.

Відомо, що СБУ прийшли з обшуками до екс-ведучого телеканалу "Наш", який належав голові забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку, Максу Назарову.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він продовжив запрошувати на свої ефіри в Youtube прокремлівських експертів та виправдовувати російську агресію.

У СБУ уточнили, що Назарову повідомили про підозру. Служба безпеки України зібрала масштабну доказову базу та отримала висновки незалежних експертиз, що підтверджують його антиукраїнську діяльність.

Вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Також уже другу підозру отримав блогер та "експерт" Дмитро Корнійчук. У лютому 2024 року він уже отримував підозру від слідчих СБУ і тоді суд обрав для нього запобіжний захід — домашній арешт.

Згодом блогер продовжив підривну діяльність в інтересах Москви. Він виходив в ефіри до проросійських журналістів і "публічно намагався дискредитувати Україну на міжнародній арені", а також "розхитував суспільно-політичну обстановку всередині нашої держави".

Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому також загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

ДБР повідомило про підозру сину чинного народного депутата України, який організував схему розкрадання бюджетних коштів в одній із ОТГ на Львівщині. За місцем проживання фігуранта та його батька було проведено обшуки.

Слідчі встановили, що з вересня по грудень 2019 року син нардепа спільно з посадовими особами селищної ради та посадовими особами підконтрольних йому комерційних структур незаконно заволодів практично мільйоном бюджетних гривень.

Гроші крали під час придбання та постачання обладнання і комплектуючих під час проведення реконструкції вуличного освітлення з використанням "інноваційних енергоефективних заходів відновлюваних джерел енергії".

СБУ затримала в Києві директора Департаменту одного з найбільших банків України, який "донатив" на армію РФ. Для цього вже після початку війни банкір відкрив рахунок на одній із найбільших у світі криптовалютних бірж.

Надалі через цю платформу фігурант переказував кошти на цифрові гаманці росіян. Наразі правоохоронці встановлюють точні суми його "донатів".

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

ДБР повідомило про підозру "куратору" РПЦ в Україні, нардепу кількох скликань від "Опозиційного блоку" Вадиму Новинському.

Комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи, призначені слідчим, підтвердили факти злочинної діяльності нардепа в інтересах РФ. Відомо, що після початку повномасштабної війни Новинський чартерним рейсом виїхав до Євросоюзу, де продовжив працювати в інтересах РФ.

Згідно з матеріалами справи, колишній нардеп був на прямому зв'язку з патріархом РПЦ Кирилом і використовував підпорядковані йому релігійні громади в країнах ЄС для "розгону" російської пропаганди. Зокрема, він залучав іноземних парафіян для дискредитації України на міжнародній арені.

Йому заочно повідомлено про підозру в державній зраді і не тільки. Новинському загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна або без такої.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАЇЛ) Івана Рудого затримали ДБР та співробітники Офісу генерального прокурора. Затримання відбулося 18 грудня.