Вербував агентів і захищав їх у суді: у Києві затримали адвоката, який працював на РФ, про кого мова

Після того як його інформатора затримали, він ще й захищав його у суді

Служба безпеки України викрила та затримала у Києві адвоката, який працював на головне розвідувальне управління росії (гру). За інформацією правоохоронців, він займався вербуванням нових агентів для ворожої спецслужби та представляв інтереси викритих російських інформаторів у судах.

За інформацією військового журналіста Андрія Цаплієнка, йдеться про адвоката Володимира Євглевського. Контррозвідка СБУ встановила, що адвокат почав співпрацювати з російською розвідкою ще у 2015 році. Тоді під час візиту до Росії його завербував кадровий співробітник гру Віталій Наумов. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці зафіксували, як адвокат допоміг росіянам знайти коригувальника вогню по українських позиціях. Після того, як цього інформатора затримали, адвокат взявся за його захист у суді.

Використовуючи своє службове становище, він передавав російській розвідці копії процесуальних документів та особисті дані співробітників СБУ, які були причетні до викриття агентурної мережі противника. За виконання завдань агент отримував гроші через анонімні перекази від свого куратора Наумова.

Співробітники спецслужби затримали зрадника у його київській квартирі. Під час обшуку вилучили мобільний телефон, через який він контактував з представниками ворожої розвідки та іншими агентами.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (частини 1, 2 статті 111 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Операцію з викриття агента проводили під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Також раніше "Телеграф" писав, що члена КРАІЛ Євгенія Яхнія затримали. Санкція статті передбачає позбавлення волі на 10-12 років в'язниці.