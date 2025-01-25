Спливли нові подробиці про головного психіатра ЗСУ, який став доларовим мільйонером під час війни

Йому може загрожувати до 10 років за ґратами

Головний психіатр Збройних сил України Олег Друзь, якого взяли під варту через підозру у незаконному збагаченні на мільйон доларів під час повномасштабної війни, міг планувати купити віллу в Туреччині. Також він придбав вольєр для своїх собак за 300 тисяч гривень.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на своє джерело у правоохоронних органах. Як розповів співрозмовник видання, у 2024 році Друзь двічі їздив до Туреччини.

За наявними даними, він нібито хотів купити там триповерхову віллу з басейном вартістю 650 тисяч євро. Для цього, перебуваючи у Туреччині, Друзь мав контакти з рієлтором, який пропонував йому різні варіанти елітного житла.

Вілла, яку придивлявся Друзь

Крім того, саме в Туреччині живе його прийомна дочка, для якої Друзь придбав гібридну Toyota. Відео про цю покупку психіатр знімав на свій телефон.

Психіатр купив вольєр для своїх собак за 300 тисяч гривень

Правоохоронці встановили, що нинішня дружина Друзя — росіянка, але жінка вже отримала українське громадянство. Її син проживає у Києві, проте досі має російський паспорт.

Що відомо про справу головного психіатра ЗСУ

Служба безпеки України затримала головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, який також є заступником Голови Центральної ВЛК, 21 січня. Його підозрюють у незаконному збагаченні, адже за час повномасштабної війни Друзь розбагатів на понад 1 млн доларів.

Свої космічні статки посадовець не відображав у своїй декларації. Протягом 2022-2024 років підозрюваний Друзь придбав приватний будинок у Київській області, квартири, землі, автомобілі BMW. Майно він оформлював на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Під час обшуків у Друзя також виявили 152 тисячі доларів США та 34 тисячі євро. Санкція статей, які йому інкримінують, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на судовому засіданні з обрання запобіжного заходу Друзь бідкався, що нещодавно переніс інфаркт. Його адвокат також апелював до нездужання підзахисного, проте сказав, що той нібито пережив інсульт.