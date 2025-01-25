Спливли нові подробиці про головного психіатра ЗСУ, який став доларовим мільйонером під час війни
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Йому може загрожувати до 10 років за ґратами
Головний психіатр Збройних сил України Олег Друзь, якого взяли під варту через підозру у незаконному збагаченні на мільйон доларів під час повномасштабної війни, міг планувати купити віллу в Туреччині. Також він придбав вольєр для своїх собак за 300 тисяч гривень.
Про це повідомляє hromadske з посиланням на своє джерело у правоохоронних органах. Як розповів співрозмовник видання, у 2024 році Друзь двічі їздив до Туреччини.
За наявними даними, він нібито хотів купити там триповерхову віллу з басейном вартістю 650 тисяч євро. Для цього, перебуваючи у Туреччині, Друзь мав контакти з рієлтором, який пропонував йому різні варіанти елітного житла.
Вілла, яку придивлявся Друзь
Крім того, саме в Туреччині живе його прийомна дочка, для якої Друзь придбав гібридну Toyota. Відео про цю покупку психіатр знімав на свій телефон.
Правоохоронці встановили, що нинішня дружина Друзя — росіянка, але жінка вже отримала українське громадянство. Її син проживає у Києві, проте досі має російський паспорт.
Що відомо про справу головного психіатра ЗСУ
Служба безпеки України затримала головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, який також є заступником Голови Центральної ВЛК, 21 січня. Його підозрюють у незаконному збагаченні, адже за час повномасштабної війни Друзь розбагатів на понад 1 млн доларів.
Свої космічні статки посадовець не відображав у своїй декларації. Протягом 2022-2024 років підозрюваний Друзь придбав приватний будинок у Київській області, квартири, землі, автомобілі BMW. Майно він оформлював на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.
Під час обшуків у Друзя також виявили 152 тисячі доларів США та 34 тисячі євро. Санкція статей, які йому інкримінують, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.
Раніше "Телеграф" розповідав, що на судовому засіданні з обрання запобіжного заходу Друзь бідкався, що нещодавно переніс інфаркт. Його адвокат також апелював до нездужання підзахисного, проте сказав, що той нібито пережив інсульт.